Posljednje Olimpijske igre u Rio de Janeiru bile su najpromiskuitetnije igre u povijesti. Organizatori su osigurali 450.000 kondoma za 10.500 sporta\u0161ica i sporta\u0161a, \u0161to je 42 kondoma po \u010dovjeku.\u00a0

- To je stvarno puno, ali nije to ba\u0161 tako kako pri\u010daju. Pa ispada da se ljudi samo seksaju u Olimpijskom selu - rekao je engleski vesla\u010d Zac Purchase (34), koji se umirovio na OI-ju u Londonu 2012. godine.

Te godine sporta\u0161ice i sporta\u0161i dobili su 150.000 kondoma. Organizatori Igara u Londonu pove\u0107ali su broj kondoma nakon kaosa u Pekingu \u010detiri godine prije, kad su sporta\u0161ice i sporta\u0161i imali 'samo' 100.000 kondoma.

- Vidjela sam ljude kako se seksaju vani, na travi, izme\u0111u zgrada... Ma posvuda - rekla je ameri\u010dka nogometna golmanica Hope Solo (39) o svom iskustvu s Igara u Pekingu.

Talijanska pliva\u010dica Federica Pellegrini (32) i njezin biv\u0161i\u00a0de\u010dko, kolega iz reprezentacije, Fillippo Magnini (38) imali su plan uo\u010di Olimpijskih igara u Londonu, a on je bio apstinencija. No upravo su pliva\u010dice i pliva\u010di u Londonu bili na glasu kao naj\u010de\u0161\u0107i u ljubavnim no\u0107nim akcijama.

- Apstinencija? Ma nema \u0161anse. Jesi li ti lud - odgovorila je Pellegrini na prijedlog svog de\u010dka o suzdr\u017eavanju tijekom Olimpijskih igara.

Fillippo Magnini htio se koncentrirati na Igre, no Federici su bile druga\u010dije igre na pameti. Upravo su pliva\u010di i atleti\u010dari na glasu kao ljubavnici koji su najizdr\u017eljiviji. S obzirom na sport kojim se bave, nije ni \u010dudno.

No nije ba\u0161 sve tako kako opisuje Paragvajka s po\u010detka pri\u010de. Recimo, ameri\u010dke atleti\u010darke Lauryn Williams (36) i Alysia Monta\u00f1o (34) u Olimpijskom selu tijekom Igara u Londonu organizirale su \u010ditanje poezije svaku ve\u010der.\u00a0

- Do\u0161lo je preko 15 sporta\u0161a, bilo je i de\u010dkiju - rekla je Montano.

De\u010dki na \u010ditanju poezije? Dobro...

- Treba mi soba ve\u010deras, je li problem -\u00a0pitala je Brazilka Ingrid Oliveira (24) partnericu s kojom nastupa u skokovima u vodu.

Ingrid je u posjet do\u0161ao brazilski kajaka\u0161 Pedro Gon\u00e7alves (27). Proveli su cijelu no\u0107 skupa, a Giovanna Pedroso (21), koja je nastupala s Ingrid, ostala je pred vratima. Njih dvije zavr\u0161ile su zadnje u Rio de Janieru.\u00a0

Brazilska javnost bila je bijesna.

- Svatko mo\u017ee pogrije\u0161iti - rekla je Ingrid.

Olimpijski moto \"Va\u017eno je sudjelovati\" me\u0111u njima je sigurno za\u017eivio...

Tko može najviše? Atletičarke i plivačice prave su seks mašine

Plivačica Federica Pellegrini i njezin dečko, kolega iz reprezentacije, Fillippo Magnini imali su plan za Olimpijske igre u Londonu, apstinencija i čuvanje snage. Plan je propao kao Agrokor...

<p><strong>Olimpijskih igara</strong> ove godine u Tokiju nije bilo, pripreme velikog dijela sportaša poremećene su zbog pandemije korona virusa pa bi se, dođe li do smirivanja situacije, one trebale održati od 23. srpnja do 8. kolovoza iduće godine.</p><p>U glavnom gradu Japana očekuje se više od <strong>11.000 sportaša</strong> iz 206 zemalja koji će se natjecati u čak 33 sporta, a izvan natjecanja, kako to obično biva, vrijeme provoditi u olimpijskom selu. Sportašima će na raspolaganju trebali biti rekordno tanki kondomi debljine svega 0,01 do 0,02 milimetra.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Seksi zimske olimpijke</b></p><p>U Tokiju su trebali imati svjetsku premijeru, a organizatorima Igara važno je da sportaši u selu mogu prakticirati siguran seks. Pitanje je, doduše, kako će to regulirati iduće ljeto ako se ne zauzda pandemija...</p><p>- Imale smo mnogo kondoma, moje kolegice jedva su čekale da završe natjecanje. Nitko nije razmišljao o rezultatima, i ja sam potrošila sve kondome jer sam tada bila u vezi s kolegom iz reprezentacije - rekla je paragvajska bacačica koplja <strong>Leryn Franco</strong> (38) koja je bila na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. i Londonu 2012.</p><p>Posljednje Olimpijske igre u Rio de Janeiru bile su najpromiskuitetnije igre u povijesti. Organizatori su osigurali 450.000 kondoma za 10.500 sportašica i sportaša, što je 42 kondoma po čovjeku. </p><p>- To je stvarno puno, ali nije to baš tako kako pričaju. Pa ispada da se ljudi samo seksaju u Olimpijskom selu - rekao je engleski veslač <strong>Zac Purchase</strong> (34), koji se umirovio na OI-ju u Londonu 2012. godine.</p><p>Te godine sportašice i sportaši dobili su 150.000 kondoma. Organizatori Igara u Londonu povećali su broj kondoma nakon kaosa u Pekingu četiri godine prije, kad su sportašice i sportaši imali 'samo' 100.000 kondoma.</p><p>- Vidjela sam ljude kako se seksaju vani, na travi, između zgrada... Ma posvuda - rekla je američka nogometna golmanica <strong>Hope Solo</strong> (39) o svom iskustvu s Igara u Pekingu.</p><p>Talijanska plivačica <strong>Federica Pellegrini</strong> (32) i njezin bivši dečko, kolega iz reprezentacije, <strong>Fillippo Magnini</strong> (38) imali su plan uoči Olimpijskih igara u Londonu, a on je bio apstinencija. No upravo su plivačice i plivači u Londonu bili na glasu kao najčešći u ljubavnim noćnim akcijama.</p><p>- Apstinencija? Ma nema šanse. Jesi li ti lud - odgovorila je Pellegrini na prijedlog svog dečka o suzdržavanju tijekom Olimpijskih igara.</p><p>Fillippo Magnini htio se koncentrirati na Igre, no Federici su bile drugačije igre na pameti. Upravo su plivači i atletičari na glasu kao ljubavnici koji su najizdržljiviji. S obzirom na sport kojim se bave, nije ni čudno.</p><p>No nije baš sve tako kako opisuje Paragvajka s početka priče. Recimo, američke atletičarke <strong>Lauryn Williams</strong> (36) i <strong>Alysia Montaño</strong> (34) u Olimpijskom selu tijekom Igara u Londonu organizirale su čitanje poezije svaku večer. </p><p>- Došlo je preko 15 sportaša, bilo je i dečkiju - rekla je Montano.</p><p>Dečki na čitanju poezije? Dobro...</p><h2>Igrala se s kajakašem pa završila zadnja</h2><p>- Treba mi soba večeras, je li problem - pitala je Brazilka <strong>Ingrid Oliveira</strong> (24) partnericu s kojom nastupa u skokovima u vodu.</p><p>Ingrid je u posjet došao brazilski kajakaš <strong>Pedro Gonçalves</strong> (27). Proveli su cijelu noć skupa, a <strong>Giovanna Pedroso</strong> (21), koja je nastupala s Ingrid, ostala je pred vratima. Njih dvije završile su zadnje u Rio de Janieru. </p><p>Brazilska javnost bila je bijesna.</p><p>- Svatko može pogriješiti - rekla je Ingrid.</p><p>Olimpijski moto "Važno je sudjelovati" među njima je sigurno zaživio...</p>