Službeno: Tyson se vraća u ring! Osam rundi protiv Roya Jonesa

Mike Tyson (54) napravio je nevjerojatnu transformaciju i spreman je za povratak u ring! To se dugo iščekivalo, a sad je i službeno - boksat će u ekshibicijskom meču protiv Roya Jonesa Juniora (51) 12. rujna

<p>'Iron' Mike je spreman, ljubitelji boksa moći će uživati u povratku jednog od najboljih boksača svih vremena! Nakon mjeseci nagađanja i govora o mogućem povratku, sad je i službeno. <strong>Tyson </strong>će kako tvrdi američki TMZ, 12. rujna u Kaliforniji ući u ring sa <strong>Royem Jonesom Juniorom</strong> (51) u ekshibicijskom meču od osam rundi.</p><p>Ali to nije sve, jer će spomenute borce televizijske kamere pratiti i u pripremama te će na platformi 'Triller' izaći dokumentarni serijal od 10 epizoda, a također će se na istoj platformi i moći pratiti meč. Dok se Tyson nije borio od 2005. kad je izgubio od <strong>Kevina McBridea</strong>, Roy Jones Junior nije bio u ringu od 2018. kad je svladao <strong>Scotta Sigmona</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tyson na treningu</strong></p><p>Sa skorom od 66 pobjeda i 9 poraza Roy će ući u ring protiv jednog od najboljih ikad. Iako se spominjala mogućnost borbe protiv Evandera Holyfielda, prvo je na redu Roy, ali nitko ne odbacuje mogućnost da spomenuti dvojac kasnije ne uđe u ring. Podsjetimo, Mike je nedavno na društvenim mrežama objavio kako izgledaju njegovi treninzi prije povratka u ring.</p><p>Bježao je od udaraca kao munja, a zadavao ih kao u najboljim danima. Već nekoliko mjeseci naporno trenira. Prvo se bacio na skidanje kilograma pa doveo tijelo do savršenstva, a onda započeo s tesanjem boksačkih vještina. Tih nekoliko minuta bilo je dovoljno da Mike pokaže što to fali današnjem boksu. Ta žustrina i 'killer instinct' koji imaju samo odabrani. A možda ćemo tako nešto vidjeti upravo u ekshibiciji.</p>