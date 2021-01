Sve sam osvojio, vrijeme je da uživam u blagodati obitelji, sa svojom suprugom. A imam i još izazova, dok mi glava radi, a radi, iako sam stariji, imam energiju, volju i želju, pa nekad mi se čini da bih ja mogao u obrani bolje reagirati, našalio se Lino Červar (70) u oproštajnom govoru nakon debakla protiv Danaca.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije nakon oproštaja od SP-a

Iako do šale nije bilo nikome nego je svima žao što naš Lino odlazi na ovakav način. Ne, nije to zaslužio. Ma toliko smo htjeli da mu se ostvari želja da se oprosti s olimpijskom medaljom. A ne da sa zadnjeg velikog natjecanja ode kući kao nekakav 15. na svijetu.

- Ovo je realnost, a ne neuspjeh - tvrdi Lino.

I ne znaš što zvuči gore: da je realnost da nas Danci bez Hansena dobiju s 12 razlike ili da u utakmicama protiv Japana, Angole, Katara, Bahreina i Argentine Hrvatska ne uspije izboriti četvrtfinale. Užas...

- Kao rukometna nacija ne smijemo si dopustiti da se nerviramo od prve do zadnje utakmice. Nemojte me zezati, pa to su ekipe koje s pet igrača u polju možemo dobiti - rekao je Petar Metličić.

Da, tužni smo i razočarani jer nastup Hrvatske na SP-u bio je doista debakl. Istina, Duvnjak i Karačić nisu fit, Cindrić je otišao nakon prve utakmice, Stepančić nije ni došao, ali koja to reprezentacija u Egiptu ima sve najbolje igrače u punoj formi? Ni jedna!

Pa se nikome od sila nije dogodilo da u jedinoj jakoj utakmici dožive najteži poraz u povijesti svjetskih prvenstava, drugu ozbiljnu utakmicu izgube sa četiri razlike, a samo jednog od nedoraslih suparnika iz trećeg ili četvrtog ranga Hrvatska je pobijedila baš onako autoritativno.

- Duvnjak nije bio pravi, a čim motor nije kako treba, drugi dijelovi su upitni. Karačić dugo nije igrao i nije zaliječen, Cindrić je otpao, a srednji vanjski mozak je ekipe. Stalno je nešto falilo - analizirao je Metličić, pa se osvrnuo i na najave zlata uoči SP-a:

- Mi nikad nismo najavljivali velike stvari, uvijek smo govorili da idemo utakmicu po utakmicu. Lino je uoči Egipta rekao da ćemo biti hit prvenstva, ne razumijem uopće što to znači...

I tako, neke će Červarove odluke i procjene ostati nedokučiv misterij, ali Linu ćemo u trenersku mirovinu otpratiti dostojanstveno kako i dolikuje takvom velikanu.

Za 40 dana "kauboje" čeka novi veliki ispit, kvalifikacije za OI. U Montpellieru protiv Francuske, Portugala i Tunisa treba ugrabiti jedno od dva mjesta za Tokio. Ovakva Hrvatska ondje odlazi kao autsajder.

S novim izbornikom i, nadamo se, u prošlost zakopanom onom izluđujućom igrom 7 na 6, koja nam je odnijela toliko živaca (navijačima), samopouzdanja (igračima), a suparnicima donijela toliko lakih golova. Ali s istim zanosom, žarom i srcem. I ljubavlju navijača.

- Iznad svih: Hrvatska! - zaorilo se velebnom kairskom dvoranom s naše klupe i u trenucima dok je Danac primao nagradu za igrača utakmice.

Uzviknuo je to Duvnjak, a potom svi ostali. Zadnji put u Egiptu, ali začut ćemo taj ponosni poklič opet ubrzo. I opet će nam se (rukometni) svijet diviti. Červarova je era počela porazom od Argentine 2003. i završila porazom od Argentine (pa Danske) 2021. Vrijeme je za početak nove ere.

Tko će preuzeti?

- Malo je vremena do kvalifikacija i nije lako donositi odluke ad hoc, ali postoji nekoliko ozbiljnih pretendenata. O tome ćemo raspravljati kad se vratimo kući i, nadam se, donijeti kvalitetnu odluku - rekao je predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac u javljanju za RTL.

Iako ga je, kako je rekao, Červarova ostavka neugodno iznenadila, već je, dakle, razmišljao i o njegovu nasljedniku. A tu najbolje kotira bivši kapetan i izbornik Slavko Goluža (49), koji je voljan, poput svojedobno Ace Petrovića u košarkaškoj reprezentaciji, preuzeti momčad uoči kvalifikacija za Igre, koji poznaje igrače i sustav i u kratkom roku može mobilizirati momčad. Već je četiri godine u Slovačkoj, u Tatranu iz Prešova, i nije se često gurao u javnost, svjestan da ga možda čeka nova prilika na klupi.

Njegov glavni protukandidat mogao bi biti Ivica Obrvan (54), još jedan proslavljeni bivši reprezentativac i trener Zagreba koji je trenutačno bez posla. No ima otegotnu okolnost, burnu prošlost sa Zoranom Gopcem i suspenzijom početkom 2000-ih, dok je bio u Metković Jambu.

Hrvoje Horvat (41) također kotira kao ozbiljan kandidat, on je s igračima na "ti", bio je Červarov pomoćnik, ali bi mu uteg mogao biti baš blamaža u Egiptu, gdje je momčad djelovala obezglavljeno.

Tu je, dakako, i miljenik navijača Veselin Vujović (60), koji je rekao kako bi volio voditi Hrvatsku, ali da vjeruje da HRS neće eksperimentirati sa strancem. A sjetite se i kakav imidž Vujo ima u EHF-u i IHF-u i među sucima koji ga, blago rečeno, ne vole, i malo mu treba da pukne. Nije ostao sasvim jasan ni njegov odlazak iz Zagreba "zbog zemlje" pa je upitno hoće li Gobac prijeći preko toga i dati mu, kako je sam rekao, Porsche u ruke.

Ivano, Pero? Balić još nema trenersku licenciju i time se automatski isključuje s pozicije izbornika, koliko god navijači to željeli. Mogao bi eventualno imati neku drugu ulogu u stožeru kakvu je već imao i sa Željkom Babićem. Ni njega ni Metličića u savezu ne žele (opet) potrošiti nakon eventualnog neuspjeha. Krug kandidata pomalo se sužava...