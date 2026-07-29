Tko prijeti Dinamu u LP? Prvak Litve sa Sopićem na klupi. Za sraz s plavima zabio hajdukovac

Litavski nogometni prvak Kauno Žalgiris protivnik je Dinamu u trećem pretkolu Lige prvaka. Kauno je svladao Klaksvík u dvomeču i s ukupnih 1-0 prošao dalje. Žalgiris Kauno klub relativno mlade povijesti. Nakon što su 2025. godine po prvi put u klupskoj povijesti osvojili naslov prvaka A Lyge, klub iz Kaunasa hrabro je zakoračio na europsku scenu, a svoj put sada gradi uz značajan hrvatski pečat.

Prije Klaksvika, Žalgiris je u dvomeču pobijedio Dritu s Kosova. Prvi susret je u Litvi završio 1-1, a Sopićeve trupe su u gostima pobijedile 3-2 pa s ukupnih 4-3 prošle dalje.

Sopić na klupi

Na klupu je u lipnju 2026. sjeo hrvatski stručnjak Željko Sopić, donoseći iskustvo iz HNL-a i viziju napadačkog nogometa. Klub, čija se tržišna vrijednost momčadi procjenjuje na oko devet milijuna eura, dok Dinamo vrijedi oko 64. Okosnicu momčadi čini nekolicina iskusnih igrača.

Najvrjedniji je ofenzivni veznjak Amine Benchaib, procijenjen na 800.000 eura, a uz njega se ističu desni bek Joris Moutachy te domaći veznjak Gratas Sirgėdas, obojica s vrijednošću od 600.000 eura. Obranu drže Anton Tolordava, Aldayr Hernández i Marko Konatar, dok na golu stoji pouzdani Tomas Švedkauskas. Sopić je naslijedio šampionsku momčad sa zadatkom da je podigne na višu razinu, što je odmah pokazao u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Hajdukovac zabio za sraz s Dinamom

Posebnu pažnju privukao je dolazak Leona Krekovića, 26-godišnjeg napadača i bivšeg igrača splitskog Hajduka. Kreković, koji je u Kaunas stigao u srpnju 2026. kao slobodan igrač nakon epizode u Posušju, donio je potrebno iskustvo u napadačku liniju. Ovaj 182 centimetra visoki dešnjak, koji nosi dres s brojem sedam i može igrati kao klasično krilo ili kao istureni napadač, u karijeri je prošao kroz belgijski Beerschot, finski Lahti, poljsku Kotwicu te hrvatske klubove Šibenik i Dugopolje.

Split: U dvoboju 21. kola HNL-a Hajduk je s 1:0 pobijedio Lokomotivu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Također, upisao je nastupe za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije, od U17 do U21 selekcije. Nije mu trebalo dugo da se dokaže. Upravo je Kreković bio čovjek odluke u drugom pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. Nakon 0-0 na Farskim Otocima protiv KÍ Klaksvíka, Kreković je u uzvratu zabio jedini gol za pobjedu 1-0, uvevši svoju momčad u treće pretkolo i osiguravši joj europsku jesen. Taj pogodak potvrdio je da je njegov dolazak bio pun pogodak.

Povijest kluba

Put Kauno Žalgirisa do vrha bio je postepen. Klub je osnovan 2004. kao FK Spyris, a današnje ime i boje preuzima 2016. nakon suradnje sa slavnim košarkaškim klubom, što je izazvalo i kontroverze s rivalom iz Vilniusa. Godinama su gradili status, završavajući treći 2020. i 2021., da bi 2022. postali viceprvaci. Kruna je stigla 2025. osvajanjem povijesnog, prvog naslova prvaka države, čime su prekinuli dominaciju rivala. Prije aktualne kampanje u Ligi prvaka, najveći europski uspjeh ostvarili su u sezoni 2025/26, kada su stigli do trećeg pretkola Konferencijske lige. Sada, pod vodstvom Sopiće i s golovima Krekovića, klub sanja o još većim dometima.

*uz korištenje AI-a