Tko prijeti Hajduku? Europski 'krvnik' ima sedam titula i stasitog Hrvata u napadu

Nogometaši Hajduka svoju novu europsku avanturu započinju na Poljudu, gdje će 9. srpnja u sklopu prvog pretkola Europske lige ugostiti slovački Žilina. Ždrijeb je Splićanima donio protivnika koji budi neugodna sjećanja, ali i momčad koja u svojim redovima ima iznimno zanimljivog hrvatskog napadača, spremnog da pokvari planove "bijelima". Uzvratna utakmica na rasporedu je tjedan dana kasnije, 16. srpnja, u Slovačkoj, a dvoboj sa sedmerostrukim slovačkim prvacima bit će prvi pravi test za Hajduk u sezoni 2026./27.

Sedam titula, Liga prvaka i pobjeda nad Aston Villom

Žilina, klub bogate povijesti osnovan davne 1908. godine, jedan je od najtrofejnijih i najprepoznatljivijih klubova u Slovačkoj. Popularni "Šošoni", koji igraju u prepoznatljivim žuto-zelenim dresovima, svoje domaće utakmice igraju na stadionu Pod Dubňom, zdanju kapaciteta nešto više od deset tisuća gledatelja. Iako posljednjih godina ne dominiraju kao nekada, njihova vitrina s trofejima svjedoči o slavnoj prošlosti. Osvojili su čak sedam naslova prvaka Slovačke, posljednji put u sezoni 2016./17., a uz to imaju i dva nacionalna kupa te četiri Superkupa.

Foto: mskzilina.sk

Najveći bljesak na europskoj sceni doživjeli su u sezoni 2010./11., kada su se, na opće iznenađenje, plasirali u grupnu fazu Lige prvaka. Iako su u elitnom društvu protiv Chelseaja, Marseillea i moskovskog Spartaka upisali svih šest poraza, samo sudjelovanje ostaje upisano kao najveći uspjeh u klupskoj povijesti. Zanimljivo, taj su povijesni uspjeh ostvarili samo godinu dana nakon što su u pretkolu Europske lige izbacili upravo Hajduk, u srazu kojeg se navijači splitskog kluba nerado sjećaju.

Tada je, u ljeto 2009., slovačka momčad s ukupnih 2-1 (1-1 u Žilini, 1-0 u Splitu) prošla dalje i ostavila dubok ožiljak. Žilina je znala biti neugodna i za puno veće klubove; u sezoni 2008./09. u Kupu Uefa stigli su do grupne faze gdje su na Villa Parku šokirali i pobijedili englesku Aston Villu 2-1. Prošlu sezonu u domaćem prvenstvu završili su na četvrtom mjestu, no europsku vizu osigurali su osvajanjem Slovačkog kupa, pobjedom 3-1 nad Košicama u finalu. Njihova zadnja pripremna utakmica uoči dolaska na Poljud bio je remi 2-2 protiv češkog kluba FK Pardubice.

Marko Roginić: Od golmana do glavne prijetnje Hajduku

Posebnu pažnju obrana Hajduka morat će obratiti na tridesetogodišnjeg hrvatskog napadača Marka Roginića. Visoki centarfor (188 cm) stigao je u Žilinu u ljeto 2025. godine kao slobodan igrač iz poljskog Górnika Łęczna, a njegov dolazak bio je izričita želja trenera Pavla Staňa, s kojim je već uspješno surađivao. Roginić, koji nosi dres s brojem 95, opisan je kao klasični "pressing forward", napadač koji se ističe snagom u duelima, odličnim čitanjem igre i neumornim pritiskom na protivničku obranu. Desnonog je i posjeduje izražen osjećaj za gol.

Foto: mskzilina.sk

Njegov nogometni put je uistinu neobičan. Malo je poznat podatak da je Roginić do svoje šesnaeste godine bio golman, nakon čega je rukavice odlučio zamijeniti kopačkama i prebaciti se u napad. Ta se odluka pokazala ispravnom, a svoj golgeterski talent potvrdio je igrajući za slovensku Naftu iz Lendave, gdje je bio najbolji strijelac druge lige.

Njegova polivalentnost dodatna je kvaliteta koja ga čini opasnim. Iako je primarno centarfor, po potrebi može bez problema odigrati i kao povučena špica, ofenzivni vezni, pa čak i na krilnim pozicijama. Slovački mediji ističu kako ga je trener u pripremama isprobavao i na poziciji stopera, što dovoljno govori o njegovoj taktičkoj prilagodljivosti. Njegova trenutna tržišna vrijednost prema FootballTransfersu procjenjuje se između 200.000 i 300.000 eura, no njegova važnost za igru Žiline daleko nadilazi taj iznos. Za Hajduk će on predstavljati konstantu i nepredvidivu opasnost.

Hajduk u ovaj dvoboj ulazi kao favorit, no povijest i prisutnost opasnog sunarodnjaka u protivničkim redovima pozivaju na maksimalan oprez. Ukoliko Splićani uspješno preskoče prvu prepreku, u drugom pretkolu čeka ih ciparski Pafos. U slučaju neuspjeha protiv Žiline, europski put bi nastavili u drugom pretkolu Konferencijske lige, što je scenarij koji na Poljudu nitko ne želi ni zamišljati.



Foto: mskzilina.sk

*Uz korištenje AI-ja