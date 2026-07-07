Prekinuli Torcida kup. Za sve su organizatori prozvali policiju?!

Sinoćnji program Torcida kupa nije odigran do kraja. Prve utakmice prošle su prema rasporedu, ali posljednji dvoboj večeri nije ni počeo jer su organizatori prekinuli natjecateljski program. Kao razlog su naveli, kako tvrde, neopravdano pojačan nadzor organa reda. Nakon prekida oglasili su se priopćenjem u kojem su se osvrnuli i na ranije odigrane utakmice.

"U prvoj utakmici večeri palla je Vitoria od strane domaćina ove utakmice, s 5-3 bila je bolja od ekipe Corners, držeći rezultat pod kontrolom cijelu utakmicu. U drugom susretu polovni su bili olovni i s 5-0 odgojili sinove. Davali su sinovi sve od sebe i zaslužili su i koji gol, ali ovog puta bolja ekipa zasluženo prolazi dalje.

Treća utakmica donijela je dvoboj Trstenik Jungsa koji su nakon početnog zaostatka dali baruta svojim protivnicima i utakmicu okrenuli u svoju korist konačnim rezultatom 5-2. Špigula u jako zanimljivom sastavu uvjerljivo prolazi dalje. Po tri gola Kusture i Radića, ukupno 10-1. Zadnja utakmica ove večeri nažalost je otkazana zbog neopravdanog pojačanog nadzora organa reda. Vidimo se u sljedećim terminima", poručili su.

Organizatori nisu objavili kada će se otkazana utakmica odigrati, a nastavak turnira očekuje se u idućim terminima.

