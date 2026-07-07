Gdje gledati Hajduk - Žilina? Prijenos je na posebnom kanalu

Još je malo ostalo do prve službene utakmice Hajduka u novoj sezoni. "Bijeli" u četvrtak, 9. srpnja, na Poljudu dočekuju slovačku Žilinu u prvom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Susret počinje u 20 sati, ulaznice su već danima u prodaji, a poznato je i kako će se utakmica pratiti na malim ekranima.

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Prava na televizijski prijenos pripadaju Maxtv-u, koji je odlučio da se dvoboj neće emitirati na MaxSportu, kao što je inače slučaj s utakmicama hrvatskih klubova u Europi. Prijenos će ići isključivo putem kanala Hajduk TV na Maxtv-u. Hajduk pritom ostvaruje financijsku korist od svake nove pretplate na taj kanal.

Iz Hrvatskog Telekoma upozoravaju korisnike da aktivaciju Hajduk TV-a ne ostavljaju za zadnji trenutak, budući da postupak može potrajati i do 24 sata. Zbog toga se preporučuje da svi koji planiraju gledati utakmicu preko Hajduk TV-a što prije aktiviraju paket, ako to već nisu učinili. Mjesečna cijena kanala iznosi dva eura.