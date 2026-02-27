Tko prijeti Rijeci? Najmlađi su u Europi, 2011. bili su peta liga, tamo je nekoć igrao Wenger...

Svoj europski san Rijeka će nastaviti protiv francuskog milijardera Strasbourga. Prva utakmica igrat će se na Rujevici 12. ožujka, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Francuskoj.

Pokretanje videa... 00:32 Reakcija navijača nakon derbija | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Strasbourg je klub burne povijesti, koji je nekada natjecao i u njemačkoj ligi. Nakon što su 2011. bankrotirali i bili prisiljeni krenuti ispočetka iz pete lige, vratili su se u vrh francuskog nogometa 2023. kad ih je za 75 milijuna eura kupio konzorcij BlueCo na čelu s američkim milijarderom, 52-godišnjim Toddom Boehlyjem (procijenjena imovina mu je 9,3 milijarde dolara!), koji je godinu ranije kupio i slavni Chelsea. Obećanje je bilo jasno: Strasbourg neće postati "filijala". No, stvarnost je ubrzo demantirala te riječi.

Foto: David Klein/REUTERS

Ova suradnja omogućila je Strasbourgu pristup znatno većim financijskim sredstvima, što se odmah vidjelo na tržištu. U samo tri prijelazna roka uloženo je oko 125 milijuna eura u pojačanja, čime je stvorena jedna od najmlađih momčadi u najjačim europskim ligama, s prosjekom godina od samo 22,7.

Strasbourg je postao poligon za razvoj i "parkiranje" Chelseajevih igrača. Igrači poput Mamadoua Sarra, Andreya Santosa i Davida Datra Fofane neprestano su se selili na relaciji London - Strasbourg, a kap koja je prelila čašu bio je potez početkom godine kada je BlueCo usred sezone "povukao" trenera Liama Roseniora iz Strasbourga kako bi preuzeo klupu Chelseaja.

Ovakav model izazvao je i otpor dijela najžešćih navijača, koji strahuju da će njihov klub postati samo razvojna postaja za Chelsea i tako izgubiti vlastiti identitet. Predsjednik Marc Keller, klupska legenda koja je ostala na čelu i nakon prodaje, pokušava smiriti strasti.

​- Ne mislim da smo klub za razvoj igrača za Chelsea, jer bismo im onda slali četiri ili pet igrača svake sezone. Ovo je više odnos mlađeg brata, pomažemo jedni drugima - objasnio je Keller.

Foto: ALEXANDRE DIMOU/REUTERS

Atmosfera je posebice bila naelektrizirana kada je kapetan i najbolji igrač Emanuel Emegha (23) dogovorio prelazak na Stamford Bridge na ljeto. Navijači su ga dočekali zvižducima i transparentom "Pijunu, vrati kapetansku traku". Emeghu su kasnije suspendirali zbog neprimjerenih izjava u kojima je priznao da je mislio da je Strasbourg u Njemačkoj, ali pravi razlog tinjajućeg sukoba bio je njegov odlazak u Chelsea.

Rijeku čeka iznimno potentna i tržišno vrlo vrijedna momčad, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od 290 milijuna eura, a čak 13 igrača ima dvoznamenkastu cifru u kućici. Pod vodstvom engleskog trenera Garyja O'Neila, koji je momčad preuzeo u siječnju ove godine, Strasbourg igra napadački i moderno. Najveće zvijezde su napadač Emegha, koji neće nastupiti zbog ozljede, te argentinski lijevi bek Valentín Barco, procijenjen na 25 milijuna. Kapetan momčadi je stoper Ismaël Doukouré, dok je trenutno najbolji strijelac Argentinac Joaquín Panichelli s 15 golova u svim natjecanjima. Uz njih, iskustvo donosi engleski reprezentativac Ben Chilwell, koji je stigao upravo iz Chelseaja. Klub je trenutačno sedmi na ljestvici francuske Ligue 1, što je pozicija koju je držao i na kraju prošle sezone.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Današnji sjaj i financijska moć u potpunoj su suprotnosti sa situacijom od prije 15 godina. Strasbourg je 2011. godine doživio potpuni financijski kolaps, bankrotirao i bio izbačen u petu francusku ligu, najniži rang amaterskog nogometa. Činilo se da je to kraj za klub koji je bio jedan od rijetkih u Francuskoj s osvojena sva tri domaća trofeja. Najveći uspjeh u povijesti ostvarili su 1979. godine, kada su postali prvaci Francuske s legendarnim Arsèneom Wengerom u momčadi. Uz to, tri su puta osvajali Kup Francuske i četiri puta Liga kup.

Međutim, pod vodstvom spomenutog Marca Kellera, klub je započeo jedan od najimpresivnijih povrataka u povijesti francuskog nogometa. U samo šest godina preskočili su četiri ranga natjecanja i 2017. se vratili u Ligue 1, gdje se od tada uspješno natječu, a kruna povratka bila je osvajanje Liga kupa 2019. godine.