Tko se nije skrio, magarac je bio. Ovi špijunski skandali su odjeknuli u sportskom svijetu
Trenutačno skandal potresa engleski nogomet, a kroz povijest sporta bilo je nekoliko zanimljivih i sličnih situacija u formuli, bejzbolu i američkom nogometu
Nogometaši Hull Cityja trebali su u finalu doigravanja za Premier ligu u subotu igrati protiv Southamptona, međutim EFL (English Football League) je izbacio 'svece' zbog špijunaže jednog od članova stožera nekadašnjeg prvoligaša. William Salt je čovjek koji je ilegalno snimao trening Middlesbrougha uoči prvog dvoboja za finale doigravanja. Zbog njega je klub izgubio šansu za financijsku injekciju od čak 260 milijuna eura koju bi dobili ulaskom pobjedom nad Hull Cityjem u finalu doigravanja za Premier ligu.