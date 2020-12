Tko su djevojke koje su zapalile naciju: Buduće psihologinje i pravnica, ali i klapska pjevačica

Navikli smo da je siječanj mjesec rukometa u Hrvatskoj, ali, evo, s ovim je curama to postao i prosinac. Među njima su buduće trenerice, ekonomistice, psihologinje, obožavateljice palačinki, klapske pjevačice, bivše gimnastičarke...

<p>Nijedna od nas nije prespavala tu noć s nedjelje na ponedjeljak jer euforija se još osjećala, dojmovi se nisu slegli od onoga što smo napravile. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje hrvatskih rukometašica</strong></p><p>A hrvatske rukometašice na Europskom prvenstvu u Danskoj napravile su jedno čudo pa drugo. Ovo drugo u nedjelju bilo je još veće i još značajnije od onog startnog s Mađarskom jer srušile su aktualne svjetske prvakinje Nizozemke (27-25) i nakon deset godina prošle u drugi krug Eura.</p><p>I sada, uoči zadnje utakmice u skupini sa Srbijom večeras (18:15, PlanetSport 1), tema nije prolazak dalje, već bodovi koje će prenijeti u drugi krug! S četiri boda ni polufinale neće biti nemoguće. Tko bi to rekao...</p><p>- Kad smo vidjele protiv Mađarske da možemo, postale smo svjesne da moramo preuzeti stvar u svoje ruke i da moramo pobijediti svjetske prvakinje, pokazati da ona prva pobjeda nije bila slučajna - rekla je ‘lokosica’ <strong>Larissa Kalaus</strong> (24) koja je s devet golova svjetskim prvakinjama odigrala utakmicu života.</p><p>Nizozemke je vjerojatno još love po terenu...</p><p>- Definitivno sam odigrala najbolju utakmicu u karijeri. Imala sam podršku od svih igračica i cijelog stožera. I Ćamila Mičijević govorila mi je: "Ne mogu ti ništa". Zapravo, nisam bila ni svjesna koliko sam zabila.</p><p>Iz domovine su otišle da se jedva i znalo da igraju neki Euro, bez prve golmanice Kapitanović, bez ijedne igračice hrvatskog prvaka i nositelja klupske kvalitete Podravke - bilo bi ih barem pet u ovoj ekipi (Milošević, Milosavljević, Franušić, Zadravec, Karlovčan) - uz tek poneke izuzetke (Mičijević, Debelić, Ježić, Pijević, Krsnik, Blažević) s igračicama iz hrvatske lige koja se pretvorila u kadetsko-juniorsku, a sad su na tom Euru Hrvatice glavna priča.</p><p>Međutim, nitko od njih nije kukao, najmanje Nenad Šoštarić, majstor zanata koji se prije tri godine uhvatio posla i krenuo stvarati ovu reprezentaciju gotovo od nule i kroz Lokomotivu danas vodi točno polovicu reprezentativki. Gura Šoka i bez ljevakinje na desnom vanjskom jer nije sve ni u tome. Ali, po našem dobrom običaju, jedna je iskra bila dovoljna da se zapali cijela nacija...</p><p>- Naš nadimak ‘kraljice šoka’, koji nam je nadjenuo EHF, sve govori. Mediji su nas počeli pratiti što znači da ljudi sada vjeruju u nas unatoč tomu što godinama nismo ostvarile dobar rezultat - dodala je Larissa, s 11 golova naš najbolji strijelac nakon dvije utakmice.</p><p>Eto što može napraviti samo jedna velika pobjeda. Kalaus će zasjeniti najbolje na svijetu, Dora Krsnik uz lavovski posao u obrani stići zabiti četiri komada u napadu, Tea Pijević na golu pohvatati žive lopte. Jednom rukom, s dvije, svejedno... Navikli smo da je siječanj mjesec rukometa u Hrvatskoj, ali, evo, s ovim je curama to postao i prosinac.</p><p>Pa, upoznajmo ih.</p><h2>Tea Pijević</h2><p>Stručnjakinja za hvatanje živih lopti. Možda se okrene i ribolovu jednog dana kako ih "peca". Više voljela nogomet, ali u njenoj Stablini baš ga i nije bilo na izbor. Kulerica, sa stavom "dobro je sve", baca kontre u trepavicu. Buduća trenerica.</p><h2> </h2><h2>Paula Posavec</h2><p>Deset minuta mlađa blizanka Posavec. Kao i njena sestra Stela, ponos je mjesta Strahoninec pokraj Čakovca. Prva u kontri.</p><h2> </h2><h2>Josipa Mamić</h2><p>Debitantica kojoj je prirodna pozicija desnog vanjskog, ali u reprezentaciji se mora podrediti ekipi. Obožava palačinke i čokoladu, najdraža joj je Milka s jagodama. Nek' za svaki slučaj znaju u Dugom Selu i Švicarskoj ako Hrvatice dođu do medalje.</p><h2> </h2><h2>Dora Krsnik</h2><p>Katica za sve. Već smo i zaboravili da je nekad bila odlično lijevo krilo. Neprelazna u obrani, prva među jednakima kad se treba baciti za loptom.</p><h2> </h2><h2>Stela Posavec</h2><p>Naš mali ‘kompjutor’. Može, ako treba, razbiti sredinu svake obrane. Dva centimetra niža od sestre i buduća pravnica.</p><h2> </h2><h2>Ćamila Mičijević</h2><p>Uvijek nasmijana i pozitivna, vedri duh svlačionice, glavna vicmaherica. Odskače visinom od drugih i zato može što drugi ne mogu. Rođena u Njemačkoj i igra u ponajboljem klubu svijeta.</p><h2> </h2><h2>Larissa Kalaus</h2><p>Zablistala protiv Nizozemske s devet golova. Ako nizozemski izbornik, ujedno i trener Metza, već nije pripremio ugovor... Primarno lijeva vanjska, ali vidjeli smo je na sve tri vanjske pozicije. Ima šut, prolaz, obranu. Pun paket.</p><h2> </h2><h2>Dora Kalaus</h2><p>Minutu starija blizanka Kalaus. Za razliku od sestre, Dora je ljevakinja. Trenirala taekwondo prije rukometa. Završava, kao i sestra, psihologiju.</p><h2> </h2><h2>Katarina Ježić</h2><p>Naša kapetanica, borac bez premca. Nema više one irokeze kao nekad, ali i dalje prepoznatljiva po uvijek drugačijoj frizuri. Kamo sreće ako rođendan stigne proslaviti u Danskoj za desetak dana.</p><h2> </h2><h2>Marijeta Vidak</h2><p>Jedna od najiskusnijih u reprezentaciji, imala je velikih problema s ozljedama u karijeri koje su je sputale, ali ne da se ona. Ekonomistica.</p><h2> </h2><h2>Valentina Blažević</h2><p>Nije često bila u prvom planu, ali i to se mijenja. Kažu u reprezentaciji da najviše vremena provodi pred ogledalom. Vale, istina?</p><h2> </h2><h2>Kristina Prkačin</h2><p>Počela trenirati rukomet tek s 15 godina, prije toga gimnastiku, plivanje... Ima silinu, bombu u ruci, ali zbog kasnog početka još apsorbira neke druge elemente. Studira KIF, smjer kineziterapija.</p><h2> </h2><h2>Lucija Bešen</h2><p>Ako Tei Pijević nekim čudom ne bude išlo, spremna je uskočiti. Prvo veliko natjecanje, ali definitivno ne i posljednje. Ne brinemo za golmansku budućnost. Ide joj i sestrinstvo.</p><h2> </h2><h2>Andrea Šimara</h2><p>Debitirala za reprezentaciju prošlog listopada protiv Njemačke u Areni. Kad se odmara od parketa i dvorane, ne odmara od rukometa jer igra ga na pijesku.</p><p> </p><h2>Ana Debelić</h2><p>Svestrana Rabljanka; pjevala u klapi, vozila kajak, igrala tenis. Diplomirala na Šumarskom fakultetu. Kaže Zlatko Saračević, njen bivši trener "jedna od najboljih pivotkinja u Europi". Tome ne treba dodatak.</p><p> </p><h2>Tena Japundža</h2><p>Još je malo pod tremom, logično jer ovakve utakmice nije još igrala. Perspektiva na desnom krilu. Uskoro stručnjakinja za biotehnologiju.</p><p> </p><h2>Nenad Šoštarić</h2><p>Preuzeo reprezentaciju, koju je vodio već dvaput, u rujnu 2017. i od nule počeo stvarati ono što sad gledamo u Danskoj. Uz izborničku poziciju trener je Lokomotive. Majstor zanata i majstor za ni iz čega stvoriti nešto.<br/> </p>