Tko su Francuzi? Dvojac na krilima u sjajnoj je formi, a u veznom redu su dvije 'radilice'

Hrvatska i Francuska odmjerit će snage u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige nacija na Poljudu. Bit će to deveti međusobni ogled te dvije reprezentacije, a zasad su Francuzi uspješniji s četiri pobjede, dok "vatreni" imaju samo jednu. Tri susreta završila su neodlučeno. No, ova je Francuska ponešto drugačija u odnosu na one s kojima smo dosad igrali, posljednji puta u lipnju 2022.

Izbornik je i dalje Didier Deschamps koji je sjeo na klupu osmog srpnja 2012., a ugovor ga veže do kraja srpnja 2026. Već je vodio pet utakmica protiv naše reprezentacije, pa i onu najbitniju u finalu Svjetskog prvenstva 2018. u Rusiji (4-2). Iako se nerijetko špekulira o tome da je Zinedine Zidane na "brzom biranju", Deschamps se "ne da" s klupe.

Prva zvijezda momčadi svakako je Kylian Mbappé (26) koji je od prošlog ljeta igrač madridskog Reala. Radi se o ponajboljem igraču na svijetu i vjerojatno najvećoj zvijezdi. Uz njega, najveća nam je opasnost preporođeni Ousmane Dembélé (27) koji je u 2025. zabio 21 gol i odveo PSG preko Liverpoola u četvrtfinale Lige prvaka. Francusko krilo igra najbolji nogomet karijere i prometnuo se u jednog od glavnih kandidata za dobivanje Zlatne lopte, uz Raphinhu, Salaha i Mbappéa.

Uz njih dvojicu, napadački četverolist (u vjerojatnoj 4-2-3-1 formaciji) činit će sjajni Bayernov Michael Olise te Randal Kolo Muani. Vezni red je u principu radan, pogotovo Realov dvojac Camavinga-Tchouaméni. Nešto je kreativniji PSG-ov Zaïre-Emery, a Deschampov miljenik je Adrien Rabiot, igrač Marseillea. Ipak, ako na poziciji "desetke" zaigra Olise, vjerojatnije je da će Francuzi krenuti s defenzivnija dva veznjaka.

Obrana je sastavljena od klasnih igrača, pa će stoperski par činiti Konaté i Saliba, dvojac iz vodećih momčadi Premier lige, a na bekovima će igrati Barcelonin Koundé (desno) i Digne ili Theo Hernandez lijevo. Na golu je zakaparen Milanov Mike Maignan.

Prema Transfermarktu, Francuska je treća najvrijednija reprezentacija na svijetu, odmah iza Engleske i Španjolske. "Tricolori" su "teški" 1,16 milijardi eura, a najskuplji igrač je Mbappé (160 milijuna eura). Za usporedbu, Hrvatska po TM-u vrijedi 285,3 milijuna eura i 22. je na svijetu, a Joško Gvardiol (75 mil.eura) predvodi pojedinačnu listu.

Na posljednjem velikom natjecanju Francuzi su ispali od Španjolske u polufinalu Eura 2024. (2-1), a zanimljivo je da su 2021. osvojili drugo izdanje Lige nacija. Osim toga, dvaput su osvajali Svjetsko prvenstvo (i dvaput gubili finala), isto toliko puta i Europsko (jednom izgubili finale), dvaput Kup Konfederacija te jednom i Olimpijske igre (1984.).

U svakom slučaju, radi se o nogometnoj velesili, ali Hrvatska također ima svoje adute!