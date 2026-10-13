Tko sudi Dinamo - Anderlecht? Donio je sreću 'vatrenima', a dobro ga znaju Hajduk i Rijeka

Izraelski sudac Orel Grinfeeld (45) dijelit će pravdu na susretu Dinama i Anderlechta u drugom kolu Europa lige, koji je na rasporedu u četvrtak, 15. listopada, od 21 sat na Maksimiru. Riječ je o iskusnom međunarodnom sucu koji je tijekom karijere već nekoliko puta sudio hrvatskim klubovima i reprezentaciji.

Hrvatskim navijačima posebno je ostao u sjećanju po dvoboju Francuske i Hrvatske u Ligi nacija u lipnju 2022. godine. Hrvatska je tada na Stade de Franceu slavila 1-0, a jedini pogodak postigao je Luka Modrić s bijele točke u petoj minuti. Kaznenom udarcu prethodio je prekršaj Ibrahime Konatéa na Anti Budimiru.

Momčad Zlatka Dalića tom je pobjedom prvi put u povijesti svladala Francusku i prekinula niz od devet utakmica bez trijumfa protiv tadašnjih svjetskih prvaka. Bio je to i jedan od važnih koraka Hrvatske prema završnom turniru Lige nacija, na kojem je godinu poslije osvojila srebrnu medalju. Grinfeeld je sudio i ogled Škotske i Hrvatske u Ligi nacija 2025. godine, u kojem su "vatreni" poraženi 1-0.

Izraelac ima iskustva i s hrvatskim klubovima na europskoj sceni. U rujnu 2017. godine bio je glavni sudac utakmice Milana i Rijeke u skupini Europa lige. Talijani su slavili 3-2 nakon dramatične završnice. Rijeka je u posljednjih desetak minuta nadoknadila dva gola zaostatka zahvaljujući golovima Maxwella Acostyja u 84. minuti i Josipa Eleza iz jedanaesterca u 90. minuti. Ipak, Patrick Cutrone zabio je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade i spriječio Riječane da osvoje bod.

Grinfeeld je iste godine sudio i Hajduku. U uzvratnom susretu trećeg pretkola Europa lige na Poljudu Splićani su svladali danski Brøndby 2-0, a oba gola postigao je Ante Erceg. Hajduk je tako izborio doigravanje za plasman u skupinu, u kojem ga je zaustavio Everton.

Split: Uzvratna utakmica 3. pretkola Europske lige, HNK Hajduk - Brondby | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Grinfeeld je rođen 21. kolovoza 1981. godine, a status međunarodnog suca ima od 2012. Sudio je utakmice Lige prvaka, Europa lige, Konferencijske lige i reprezentativnih natjecanja. Bio je među arbitrima na Europskom prvenstvu 2021. godine, a dijelio je pravdu i na Olimpijskim igrama u Tokiju. Prema podacima Transfermarkta, iza sebe ima gotovo 500 službenih utakmica.