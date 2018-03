To je Juventus! Izbiju loptu u korner pa slave kao da su zabili

Nogometaši Tottenhma na uzvrat u London donijeli su sjajan rezultat, bili su favoriti za prolazak u četvrtfinale, igrali fantastično u prvom poluvremenu, opasno prijetili 'staroj dami', čak i zabili i bili puno bolja momčad, no kad protiv sebe imate pobjednike, a ne obične nogometaše s kakvima se inače borite, jedan gol nikako ne može biti dovoljan.

Juventus u obrani ima veterane Chiellinija i Barzaglija (36) podebljano legendom Gigijem Buffonom (40) na golu, igračine koje iza sebe imaju tisuće utakmica, stotine pobjeda i ako nešto znaju, onda je to kako se dobivaju najveće utakmice. Tome dodajte i konstantnu glad za pobjedama i dobijete momčad koja u tri minute sve okrene i uz gotovo triput manje udaraca na gol od protivnika uđe u četvrtfinale Lige prvaka.

Najbolji primjer te upravo spomenute gladi za pobjedom stigao je pred kraj utakmice. Juventus je vodio 2-1 i imao rezultat koji ga vodi dalje, no Spursi su i dalje opasno prijetili i samo jedan gol odveo bi ih u produžetak i otvorio šansu za prolazak među osam najboljih momčadi u Europi. U jednom takvom napadu londonske momčadi Giorgio Chiellini (33) uklizao je na vrlo dobro ubacivanje pred vlastitim golom i loptu izbacio u korner. Uslijedila je erupcija oduševljenja braniča i njegovog dugogodišnjeg golmana u najmanju ruku kao da su zabili gol i već osigurali prolazak dalje.

Giorgio Chiellini put his body on the line time and time again tonight. Warrior of a defender. Him and Buffon celebrating a block as if it were a goal. Two Greats of the game. pic.twitter.com/1iZbSq7Jp7