"To je pljuvanje na klub": Bivši igrač oštro napao Neymara...

Bivši napadač francuske reprezentacije Christophe Dugarry napao je Neymara poslije utakmice s Monacom jer Brazilac nije bio tamo da sa suigračima proslavi naslov prvaka francuske.

Brazilski napadač doživio je ozljedu u utakmici protiv Marseillea odigranoj 25. veljače, a trenutno se nalazi u Brazilu gdje radi na oporavku kako bi se što prije vratio na nogometne terene. No, unatoč tome, Dugarry je žestoko opleo po Neymaru smatrajući kako se on ipak trebao pojaviti na toj utakmici kako bi svi zajedno proslavili titulu prvaka.

- Kako mu uopće padne na pamet da se pojavi na toj utakmici kada mogu osigurati naslov prvaka. Čelni ljudi u klubu su mu dali status vođe ekipe, ali kako on može biti vođa ako se uopće ne pojavi na proslavi titule? Ne razumijem kako to da PSG nema problema s tim, ali isto tako mi nije jasno kako on može pogledati suigrače u oči nakon takvog ponašanja - oštro je Francuz napao Neymara pa nastavio:

- To je pljuvanje na klub i ja to smatram neprihvatljivim. Da je bio u takvoj situaciji u Barceloni odmah bi došao da sa suigračima proslavi pobjedu i naslov prvaka. U PSG-u postoji problem s hijerarhijom i ako se to nastavi oni nikad neće postati velik klub - završio je Dugarry.

No, osim što se nije pojavio na stadionu da proslavi pobjedu i naslov prvaka sa svojim suigračima, Neymar je za vrijeme utakmice igrao online poker dok je utakmica bila u drugom planu.

Objavio je napadač PSG-a na Instagramu sliku na kojoj se jasno vidi kako je poker u prvom planu dok je utakmica između njegovog kluba i Monaca upaljena na televizoru u pozadini.