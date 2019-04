To Split više nikad nije doživio! Kukoč: Bili smo mladi i drski

Od trenutka kada su suci Kotleba i Fiorito označili kraj utakmice u Olimpijskoj dvorani u Münchenu, u kojoj su igrači Jugoplastike pobijedili Maccabi 75-69 i osvojili naslov prvaka Europe, rijeke Splićana počele su se slijevati prema centru grada. Nepregledno mnoštvo pjevalo je i slavilo, a to se slavlje nastavilo i dan kasnije, na dočeku Kukoča, Rađe, Maljkovića... Nikad prije, niti ikad kasnije Split nije vidio takav doček, makar su se u povijesti grada pod Marjanom dočekivali i slavili brojni sportski velikani, ali nikad nitko kao Jugoplastika, takvu feštu Split ne pamti.

Danas se navršava 30 godina otkako su splitski košarkaši u Münchenu 1989. senzacionalno osvojili Final Four Kupa europskih prvaka i prvi se put popeli na krov Europe. Uslijedila su još dva naslova, ali ni jedan nije bio tako sladak.

Tadašnju šampionsku Jugoplastiku predvodili su mladi talenti Toni Kukoč i Dino Rađa, uz tek nešto starije Velimira Perasovića, Josipa Sobina, Ivicu Burića, golobrade Tea Čizmića i Žana Tabaka te Duška Ivanovića, Zorana Sretenovića i Luku Pavićevića koji su se savršeno uklopili u svlačionicu kojom je dirigirao Božidar Maljković sa svojim savjetnikom Aleksandrom Nikolićem.

U noći trijumfa Split nije spavao, proključala je vruća dalmatinska krv, a dan kasnije više od 150.000 ljudi izašlo je na ulice i dočekalo svoje heroje. Koliko je ludilo vladalo najbolje svjedoči Maljkovićev razgovor s kontrolnim tornjem iz pilotske kabine zrakoplova. Kad ih je upitao kakvo je vrijeme u Splitu, kontrolor mu je odgovorio:

- Kakvo je vrijeme? Ma pustite vrijeme, nemate gdje sletjeti, tisuće ljudi su izašle na pistu i čekaju vas.

Foto: Filip Brala/Ivo Čagalj/Pixsell

Nakon kratkog slavlja s obitelji i ljudima iz kluba u zračnoj luci, koja je bila osvijetljena bengalkama kao da je dan, autobus s igračima Jugoplastike špalir navijača pratio je putem od zračne luke do 25 kilometara udaljenog Splita, a mala dvorana na Gripama bila je krcata do posljednjeg mjesta i frenetičnim navijanjem pozdravila igrače kada su s trofejem izašli na centar uz zvuke klupske himne.

- U dvorani je bila prava ludnica, neviđeno slavlje, nakon čega su nas na ramenima navijači nosili. Bilo je nezaboravno, taj uspjeh je promijenio ne samo naše karijere, nego i naše živote – prisjetio se jedan od junaka, samozatajni Goran Sobin, čiji je doprinos u uspjesima Jugoplastike bio nemjerljiv.

Splićani su u München otputovali kao potpuni autsajderi. Pored Barcelone, Arisa i Maccabija mladoj momčadi predvođenoj kasnijim NBA igračima Tonijem Kukočem i Dinom Rađom, te trenerom na početku karijere Božidarom Maljkovićem, nitko nije davao nimalo izgleda. No žuti su u polufinalu svladali Barcelonu 89-77, a potom u velikom finalu i Maccabi 75-69.

- Prošlo je toliko vremena, a meni su sjećanja na te dane svježe kao da je bilo jučer. I utakmice i spektakularnog slavlja koje je uslijedilo. Jugoplastika i taj prvi veliki trofej imaju zauvijek posebno mjesto u mom srcu – otkriva tadašnji trener Maljković.

Naravno da prije puta u München nitko nije ni sanjao finale, a kamo li trofej.

- Bili smo mladi, bili smo neopterećeni, ali bili smo i dovoljno drski i kvalitetni da osvojimo taj prvi veliki trofej. Kasnije je sve bilo puno lakše – slikovito je opisao Toni Kukoč, koji je bio ne samo nositelj igre, nego i dobri duh ove momčadi. A slično je razmišljao i drugi veliki igrač Jugoplastike Dino Rađa. Koji je tada, kako kaže, igrao za plaću od 1000 DEM, dok je bonus bio 3000 DEM.

- Ma tko je razmišljao o trofeju, razmišljali smo o tome kako da se ne osramotimo protiv Barcelone u polufinalu. Bilo je to čudo koje će teško ikad više itko ponoviti.

Čak ni nakon što su iznenadili katalonskog diva, u kome su u to vrijeme igrali Solazabal, San Epifanio, Sibilio, Norris... malo tko je vjerovao u trijumf, jer ih je u finalu čekao moćni Maccabi s Jamchyjem, Barlowom, MaGeeom, Mercerom, Simsom...

- U tom trenutku nismo znali koliko smo jaki i koliko možemo, no s vremenske distance slobodno mogu reći da smo bili daleko najbolji. Trebalo je vremena da shvatimo koliko smo moćna momčad – kazao je kapetan Duško Ivanović koji je prvi izašao iz zrakoplova s trofejem u rukama nakon slijetanja u Split.

A koliko je to bila velika momčad svjedoče i kasnije karijere njenih igrača. Trostrukog NBA prvaka Tonija Kukoča, potom Dina Rađe koji je bio najbolji igrač Bostona i član Kuće slavnih, Žan Tabak osvojio je NBA prsten s Houstonom, Duško Ivanović nakon uspješne igračke karijere nastavio je jednako uspješnu trenersku, kao i Velimir Perasović. Trenerskim poslom bave se i Zoran Sretenović, Luka Pavičević, Teo Čizmić i Ivica Burić. Jedino je Goran Sobin danas van košarke.

Tko su košarkaši Jugoplastike koji su postali prvaci Europe 1989.

Foto: YouTube

4. Zoran Sretenović

Malo poznatog organizatora igre Božidar Maljković doveo je iz Beograda, a Sretenović se vrlo brzo prometnuo u jednog od najvažnijih igrača šampionske momčadi Jugoplastike, koju je vodio na sva tri Final foura. Lopta u njegovim rukama bila je sigurna kao u trezoru, a nemogućim driblinzima i dodavanjima izluđivao je protivnike. U prvom finalu izludio Jamchyja.

5. Velimir Perasović

Premda vrhunski bek šuter, Perasović je najčešće ulazio s klupe, kao rezerva za prvog šutera Duška Ivanovića. No nakon Ivanovićeva odlaska u inozemstvo, prometnuo se u vodećeg strijelca i uz Tonija Kukoča glavnu polugu momčadi, koja je osvojila treći uzastopni naslov prvaka Europe u Parizu.

6. Luka Pavičević

I njega je u Split doveo Božidar Maljković, kako bi zajedno sa Sretenovićem kreirao napade žutih. Njegova uloga u šampionskoj momčadi ponekad se nepravedno zapostavlja, no Pavičević je, pogotovo u zadnjem pohodu na tron Europe, bio jedan od ključnih pojedinaca.

7. Toni Kukoč

Što reći o Toniju Kukoču, što već nije rečeno. Toni je najtrofejniji, vjerojatno i najveći košarkaš koga je Hrvatska iznjedrila. Bio je nositelj igre i najbolji pojedinac u sva tri Final foura, genijalac kome se divila košarkaška Europa i svijet, kasnije i NBA liga. Kad su nakon dva osvojena naslova prvaka Europe otišli Rađa, Ivanović i Sobin, Kukoč je ostao i gotovo sam osvojio i treći, a bio je član i one sjajne generacije Bullsa koja je osvojila tri NBA prstena.

8. Goran Sobin

Tih, samozatajan i neprimjetan. Goran Sobin je odigrao najbolje utakmice onda kada ga je momčad najviše trebala – u velikim finalima. Hrvao se s jačima i višima od sebe, čuvao najbolje protivničke centre, pogađao iz nemogućih pozicija.... Bio je srce žute momčadi, junak mnogih velikih utakmica i pobjeda. Kad je bilo gusto, stvar je u svoje ruke uzimao Goran Sobin.

9. Teo Čizmić

Čizmić je u šampionsku momčad ušao kao talentirani junior koji je dobivao minute na kapaljku. No njega je Božidar Maljković pripremao za ulogu nasljednika Tonija Kukoča. Na žalost, rat je zaustavio nalet Jugoplastike, momčad se razišla, pa je i Čizmićeva uloga svedena na vođu nove momčadi koja se borila za primat u Hrvatskoj. Unatoč tome ostvario je zapaženu karijeru, a danas je trener.

10. Ivica Burić

Na njegovu žalost Maljković je više vjerovao Sretenoviću i Pavičeviću, pa je nekadašnji standardni organizator igre žutih minute dobivao na kapaljku. No zato je Burić bio dobri duh momčadi, zadužen za dobru atmosferu u svlačionici i na putovanjima.

11. Žan Tabak

Rastao je zajedno s uspjesima kluba, u prvoj godini osvajanja naslova prvaka Europe imao je epizodnu ulogu, a do treće se prometnuo u vrlo važnu kariku i reprezentativnog centra. Nakon odlaska iz Splita ostvario je zapaženu karijeru, koju je okrunio prstenom NBA prvaka.

12. Duško Ivanović

Imponirao je svojom borbenošću, mirnoćom i preciznošću, vrlo brzo je potvrdio da ga je Maljković s punim pravom izabrao za kapetana momčadi. Golobradi mladići u njemu su gledali starijeg brata, uzora koga su slušali i poštovali, a on im je, za ukazano povjerenje, redovito uzvraćao dobrim igrama i koševima.

14. Dino Rađa

Jedan od najboljih centara u povijesti europske košarke već se s nepunih 20 godina sjajno nosio s jačim i iskusnijim europskim i američkim centrima. Uz Kukoča je bio najzaslužniji za prva dva naslova prvaka Europe, nakon čega je otišao u inozemstvo. Svoju iznimnu vrijednost potvrdio i među NBA obručima, a nedavno je primljen i u Kuću slave u Springfieldu.

Božidar Maljković

U Split je došao kao malo poznati trener, na preporuku legendarnog Aleksandra Nikolića, kome i danas zahvaljuje za sve što ga je naučio. No ubrzo je pokazao da je dobro ispekao zanat. Vojničkom disciplinom, te satima iscrpljujućih treninga izgradio je najbolju košarkašku momčad u Europi. Božo je odveo žute do dva naslova prvaka, nakon čega se i on otisnuo u inozemstvo. Tijekom četverogodišnjeg trenerskog staža u Splitu Božidar Maljković je vodio 27 igrača, od čega je najveći broj i danas u košarci. Ivica Dukan, Pero Vučica, Željko Poljak, Ivica Burić, Velimir Perasović, Toni Kukoč, Dino Rađa, Saša Radović, Leon Stipaničev, Vladan Alanović, Zoran Sretenović, Žan Tabak, Duško Ivanović, Teo Čizmić, Dušan Mišković, Alen Koludrović, Ivan Erceg, Marijan Kraljević, Ante Perica, Luka Pavičević, Paško Tomić, Edi Vulić, Petar Naumoski i Aramis Naglić danas su treneri, scouti, sportski direktori, manageri... a samo Goran Sobin i Josip Lovrić trenutno nisu aktivni u košarci.

Kako je Jugoplastika postala prvak Europe 1989.

Prednatjecanje:

Ovarense (Portugal) - Jugoplastika 87-94

Jugoplastika - Ovarense 113-76

Skupina

Jugoplastika - Limoges (Francuska) 87-78

Scavolini (Italija) - Jugoplastika 88-75

Jugoplastika - Nashua (Nizozemska) 86-79

Barcelona - Jugoplastika 79-70

Jugoplastika - Aris (Grčka) 94-83

Jugoplastika - CSKA Moskva 89-77

Jugoplastika - Maccabi 85-86

Limoges - Jugoplastika 95-93

Jugoplastika - Scavolini 88-65

Nashua - Jugoplastika 83-88

Jugoplastika - Barcelona 84-79

Aris - Jugoplastika 96-85

CSKA - Jugoplastika 77-91

Maccabi - Jugoplastika 102-90

Poredak

Maccabi 12-2 Barcelona 11-3 Jugoplastika 8-6 Aris 8-6 Limoges 6-8 Scavolini 5-9 CSKA 4-10 Nashua 2-12

Final Four - polufinale

Jugoplastika - Barcelona 87-77

Maccabi - Aris 99-86

Finale

Jugoplastika - Maccabi 75-69

Jugoplastika: Pavićević 4, Ivanović 12, Kukoč 18, Rađa 20, Sobin 11, Sretenović 7, Perasović 1, Tabak 2, Čizmić, Burić

Maccabi: Lippin 2, Jamchy 25, Barlow 13, Magee 10, Mercer 10, Sims 9, Daniel, Cohen, Gordon, Katz