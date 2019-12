Červar: Štrleku se ne trebam dodvoravati, on nije htio doći Šipić je ozlijedio skočni zglob, ljut sam jer je morao paziti. Brine me i ozljeda Muse. Vekić? I mene su kritizirali, pa što sad?! On je košarkaš, nikad neću prestati vjerovati u djecu, rekao je