Toma je godinama bio otpisan, a onda spasio Lazio: 'Kockao sam u kasinu, izvukao me brat'

Nogometne karijere mogu imati neočekivane preokrete, a jedan od primjera je put Tome Bašića (28). Hrvatski veznjak, rođeni Zagrepčanin kojeg je nogometni put vodio od Dubrave, preko splitskog Hajduka i Bordeauxa do Lazija, doživio je značajne uspone i padove.

U samo nekoliko mjeseci promijenio je status iz igrača izvan svih kombinacija, koji nije bio prijavljen za natjecanja, u standardnog prvotimca o čijem je profesionalizmu pohvalno govorio i trener Maurizio Sarri. Njegova karijera pokazuje kako profesionalizam i mentalna snaga mogu utjecati na povratak u natjecateljsku formu.

Foto: Alberto Lingria

Snaga vjere i obitelji

Bašić je u ranijim danima karijere progovorio o problemu s kockanjem s kojim se suočio kao mladić. Ključnu ulogu u rješavanju tog problema, prema njegovim riječima, odigrao je brat blizanac Jakov, također nogometaš.

- Počeo sam igrati loto, a nakon nekog vremena i kockati u kasinu. Mi imamo svoj razum i svoju volju, ali zmija je uvijek tu da nas odvuče s pravog puta. Jednog dana nazvao me je moj brat blizanac Jakov i tijekom razgovora s njim priznao sam mu da idem u kasino. On me nije osuđivao, nego je razgovarao sa mnom s ljubavlju i nakon toga više nisam išao kockati. Prošao bih kraj kasina i ništa me ne bi vuklo unutra. Moj brat mi je ljubavlju pomogao da živim normalnije. U tom periodu kad sam se ostavio kockanja imao sam dosta slobodnog vremena, a to nije dobro ako nije organizirano. Mnoge mlade koji imaju viška vremena privuku laptopi i igrice na njima, a ustvari treba što manje koristiti internet jer je tamo sve postavljeno da nas odvuče od onoga što zaista trebamo.

Počeo se baviti glazbom i približio vjeri.

- Imao sam čudnu ozljedu u zglobu kod palca koja me je onemogućavala u igranju i treniranju. Počeo sam čitati i gledati videa o tome što znači iscjeljenje. On je uzeo sve naše boli i patnje na sebe i zato sam počeo iskreno razgovarati s Isusom. Kad si iskren, govoriš iz srca, a kad nisi, govoriš iz glave. Moja je ozljeda zaliječena, a svoje iskustvo i taj osjećaj prenio sam prijateljima koji su bili taj trenutak sa mnom u stanu. Život nogometaša ima niz pritisaka, primjerice medija, novca, slave, ali ima ih dosta koji ispravno razmišljaju. Važno je maknuti pogled sa sebe i ne pitati što meni treba, nego što treba mome bližnjemu. Treba pobijediti sam sebe, borba protiv bližnjeg nas slabi, a protiv sebe nas jača - govorio je dok je bio u Hajduku.

Pokretanje videa... VIDEO Majstorija Tome Bašića | Video: Instagram/Ioan Gruffudd

Zagrebački počeci i ostvarenje sna na Poljudu

Toma Bašić rođen je 25. studenog 1996. u Zagrebu, gdje je u kvartovskom klubu Dubrava napravio prve nogometne korake. Talent ga je ubrzo odveo u NK Zagreb, gdje je proveo sedam godina, no zbog oca porijeklom iz Pirovca, gajio je simpatije prema Hajduku. Prelazak u splitski klub ostvario je 2014. kad je potpisao za Hajduk.

Put do prve momčadi nije bio lak. Prvo je iskustvo skupljao na posudbi u Rudešu, da bi po povratku čekao priliku, uglavnom igrajući za rezervni sastav. Debitirao je u kolovozu 2015., a s vremenom se, zahvaljujući snažnoj ljevici i polivalentnosti u veznom redu, prometnuo u jednog od ključnih igrača. Iako mu je kontinuitet ponekad remetila pokoja ozljeda, u Hajduku je skupio 75 nastupa, postigao 11 golova i upisao 13 asistencija, čime je postao važan član momčadi prije transfera u francuski Bordeaux vrijednog gotovo četiri milijuna eura.

Razdoblje izvan momčadi u Rimu

Nakon tri uspješne sezone u Francuskoj, gdje je stekao dodatno iskustvo, u ljeto 2021. uslijedio je transfer karijere, prelazak u rimski Lazio za sedam milijuna eura. Prve dvije sezone u Rimu bile su solidne, Bašić je bio dio rotacije i skupio je 69 nastupa. Međutim potom je uslijedila promjena njegovog statusa.

U trećoj sezoni, Bašić je bio izvan planova kluba. Nije bio prijavljen za nastupe u Serie A, čime je postalo jasno da se na njega ne računa. Uslijedila je posudba u Salernitanu koja nije donijela promjenu, a po povratku u Rim situacija je ostala ista. Cijelu prošlu sezonu proveo je izvan kadra, bez ijedne minute natjecateljskog nogometa. Ljetni prijelazni rok činio se kao izgledan put za odlazak.

Postojala je opcija povratka u Hajduk. Pregovori su trajali, a Bašić je, kako je sam otkrio, bio spreman i na smanjenje primanja. Ipak, dogovor nije postignut.

Split: Hrvatski Telekom Prva liga, 35. kolo, HNK Hajduk - NK Osijek | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Hajduk je sa svoje strane dao maksimum, ali sve je bilo u rukama predsjednika Lazija Claudija Lotita, kojemu se prijedlog nije svidio - objasnio je Bašić.

Lotito je kasnije uzvratio, iznenađen Bašićevim intervjuom:

- Htjeli su dati 300.000 eura njegove plaće, a 1,3 milijuna platio bi Lazio. Ne šalim se.

Visoka plaća od oko 1,6 milijuna eura godišnje bila je prepreka i za druge klubove pa je Bašić ostao u Rimu, trenirajući odvojeno od momčadi.

Povratak u momčad i gol Juventusu

Činilo se da je Bašićeva karijera u Laziju završena. No, nakon 498 dana bez službene utakmice, ukazala se neočekivana prilika. Početkom nove sezone, Lazio se suočio s velikim brojem ozlijeđenih i suspendiranih igrača u veznom redu. Zbog nedostatka opcija, trener Maurizio Sarri odlučio je u momčad vratiti Tomu Bašića.

U utakmici protiv Genoe, Bašić se pojavio u početnoj postavi i odigrao svih 90 minuta. Njegova izvedba ocijenjena je kao pouzdana i profesionalna.

- Za Bašića sam bio jasan još u kolovozu. Bio je privremeno isključen, ali uvijek sam ga smatrao dijelom ekipe. Konstantno je i marljivo radio. Nije ovo bila laka noć za njega, ali odgovorio je na izazov na najbolji mogući način - izjavio je Sarri.

Foto: IVC

Bašić je iskoristio priliku i zadržao mjesto u momčadi. U samo mjesec dana postao je standardni prvotimac, a kruna dobrih nastupa dogodila se u derbiju protiv Juventusa. U devetoj minuti utakmice, Bašić je udarcem sa 17 metara postigao gol za pobjedu Lazija. Bio je to njegov prvi gol nakon više od dvije godine, trenutak koji je označio njegov potpuni povratak na teren. Nakon utakmice, Sarri je izjavio:

- Ako postoji igrač koji se ne smije prodati, to je Bašić.

Kapetan Mattia Zaccagni dodao je:

- Bašić mora biti primjer svima. Prošao je kroz dvije teške godine, ali je ostao profesionalan i zaslužuje noć poput ove.

Priča Tome Bašića primjer je sportske upornosti. Njegov put pokazuje kako se predanim radom i profesionalnim pristupom igrač može vratiti u natjecateljski ritam unatoč nepovoljnim okolnostima. Od igrača koji je bio izvan momčadi do standardnog prvotimca koji postiže važne golove. Njegov povratak u formu potvrđuje da se u profesionalnom sportu situacije mogu brzo promijeniti.