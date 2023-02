Tomašević: Ako ljudi koji su izvlačili novac budu upravljali Dinamom, nećemo surađivati

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević (41) ponovio je uvjet čelnih ljudi metropole oko suradnje s Dinamom. Prije svega, to se odnosi na obnovu maksimirskog stadiona.

Neizravno je poručio da struja bliska pravomoćno osuđenom bjeguncu Zdravku Mamiću (63) kod njega nema podršku na predstojećoj skupštini maksimirskog kluba 9. ožujka.

- Sasvim je jasno, imamo pravomoćne presude za izvlačenje više od 100 milijuna kuna iz Dinama. Dio ljudi u Dinamu želi da ti ljudi koji su izvlačili novac i dalje upravljaju Dinamom. Ako se to dogodi, Grad ne može ni u kojem obliku surađivati s Dinamom oko bilo kojeg projekta, a kamoli oko realizacije stadiona - kazao je Tomašević i nastavio:

- Zemljište je vrijedno nekih 400 milijuna kuna. To je gradska imovina o kojoj odlučuje Gradska skupština. Kao netko tko vodi vlast u Zagrebu, mogu reći da se to neće dogoditi. Oko toga je složna cijela vladajuća većina, SDP, Možemo i druge stranke su složne, ako Dinamo neće poslovati na transparentan način, ako ne dođe do demokratizacije upravljanja, a ne da imamo ovakav nakaradan statut, neće doći do suradnje Grada i Dinama. Jasno i glasno.

Ako Crkva dobije povrat zemljišta u Maksimiru, država će je obeštetiti

Kako napreduju razgovori oko obnove stadiona?

- I dalje se vode tripartitni razgovori između Crkve, Grada i Vlade. Grad Zagreb je većinski vlasnik i to je neosporno. Na dijelu zemljišta pokrenut je postupak za povrat imovine koji nije okončan. Vode se razgovori s Kaptolom i Vladom jer bi Vlada, ako bi Crkva dobila povrat zemljišta, trebala obeštetiti Zagrebačku nadbiskupiju. Svi smo uključeni u to, razgovori idu u dobrom smjeru i mislim da će se to uskoro riješiti nakon 20 godina. Nakon što je politika napokon ujedinila stav, tragično bi bilo da Dinamo odluči ići starim putevima izvlačenja novca. Ako se to dogodi, neće biti suradnje Grada Zagreba i Dinama - jasan je Tomašević.

