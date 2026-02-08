I Tomašević će primiti futsalaše. Evo kada i gdje je prijem naših

Hrvatska futsalska reprezentacija oduševila je naciju nastupima na Europskom prvenstvu i osvajanjem brončane medalje, a naše će reprezentativce dočekati i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

"U ponedjeljak, 9. veljače, u 14 sati, u palači Dverce, na adresi Trg Katarine Zrinske 6 u Zagrebu, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević primit će hrvatske futsalske reprezentativce koji su na upravo završenom Europskom prvenstvu osvojili brončanu medalju, te im tako odati priznanje za njihov sportski uspjeh", javili su iz Grada Zagreba.

Naše brončane futsalaše primit će i premijer Andrej Plenković.

"Poštovani, hrvatska futsal reprezentacija bit će novčano nagrađena za izniman sportski uspjeh ostvaren na Europskom futsal prvenstvu. O iznosu nagrade i ostalim detaljima bit ćete upoznati sutra na prijemu hrvatske futsal reprezentacije, koji će upriličiti predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković", objavili su iz Vlade RH.

Podsjetimo, Hrvatska je do bronce stigla nakon raspucavanja protiv Francuske, a zlato je na Euru osvojila Španjolska, dok je Portugal završio drugi.