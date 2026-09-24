Tomašević o kritikama na novi stadion: Mogli smo imati našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli

Idejno rješenje novog stadiona Maksimir izazvalo je brojne reakcije odmah nakon predstavljanja, a na kritike dijela javnosti osvrnuo se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Poručio je kako je cilj od početka bio dobiti stadion koji će biti prepoznatljiv kao simbol Dinama i Zagreba, a ne još jednu arenu nalik brojnim europskim stadionima.

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Na međunarodni arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice pristiglo je 88 radova iz više od 20 zemalja. Povjerenstvo, u kojem su između ostalih bili Tomašević, predsjednik Dinama Zvonimir Boban i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, pobjednikom je proglasilo projekt milanskog studija VG13 Architects Studio Associato.

Tomašević smatra da je upravo različitost bila jedan od glavnih ciljeva natječaja.

- Radili smo natječaj da dobijemo stadion koji je jedinstven, da kad vidiš taj stadion da možeš reći 'to je Dinamo, to je Zagreb', da nema ništa slično nigdje na svijetu, da tako to ispadne. Naravno da je to hrabro i odvažno i o ukusima se ne raspravlja - rekao je Tomašević.

Zagreb: Predstavljen novi stadion u Maksimiru | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gradonačelnik Zagreba naglasio je da se moglo odabrati konvencionalnije rješenje, ali da Zagreb nije želio stadion koji bi izgledom podsjećao na niz drugih modernih arena.

- Mogli smo imati nekakvu našu Allianz Arenu, ali nismo htjeli. Nismo htjeli napraviti još jednu standardnu arenu kod koje, kada pogledate fotografiju, praktički ne znate na kojem se stadionu nalazite jer svi izgledaju isto. Nismo htjeli da, kad gledate taj stadion, da ne znate je li Dinamov, Bayernov ili nečiji treći - izjavio je zagrebački gradonačelnik.

Najviše kritika među navijačima izazvala je činjenica da stadion neće biti potpuno zatvoren na kutovima, a na isto je pitanje tijekom predstavljanja morao odgovarati i Boban. Predsjednik Dinama poručio je kako su pri izboru projekta posebno vodili računa o identitetu kluba i njegovih navijača.

- Pitanje je što je tradicija, duh i identitet starog stadiona. Kad se donose ovakve odluke, postoji duboki respekt baš za Dinamo, dinamovce i njegov identitet. Iznad svega se razmišljalo o dinamovcima. Ako netko ima drugačije ukuse, to je stvar mišljenja. Mi smo duboko uvjereni da je ovo najbolje za Dinamo - poručio je Boban.