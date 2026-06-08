Tomašević otkrio: Evo kada bi Kranjčevićeva mogla 'u pogon'

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u intervjuu Hini poručuje da će njegov drugi mandat biti mandat razvoja, te najavljuje skoro otvaranje dugo očekivanih projekata, a najavljuje i da će za nekoliko dana početi izgradnju dugo iščekivane treće etape Branimirove ulice u Sesvetama.

- Tako će i biti. Već se sad nakon godinu dana drugog mandata to i vidi. Bazen u Španskom otvorit ćemo početkom srpnja, vrijedan je 35 milijuna eura i u potpunosti je financiran iz gradskog proračuna. Krajem kolovoza otvorit ćemo tramvajsku prugu u Sarajevskoj čime će Zagreb nakon 25 godina dobiti prvu novu tramvajsku prugu - rekao je Tomašević i dodao...

Pogled iz zraka na radove na novom stadionu u Kranjčevićevoj | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Do kraja ove godine završit ćemo radove na gradskoj knjižnici i društveno-kulturnom centru Paromlin, ali njegovo puno otvaranje očekujemo tek u drugoj polovici sljedeće godine zato što taj ogromni kompleks treba opremiti i u novu knjižnicu preseliti pola milijuna knjiga. U veljači sljedeće godine nadam se da ćemo imati prvu utakmicu na novom nogometnom stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Podsjećam da će to biti prvi pravi nogometni stadion u Zagrebu nakon čak 55 godina - zaključio je.