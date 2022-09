Tomić navodno sve dogovorio s Osijekom: Koči ga stari ugovor s Rijekom, a trener je zasad Poms

Sad je već poprilično jasno da je Osijek 'zagrizao' za Gorana Tomića (45) koji je od kraja svibnja bez posla nakon kraja suradnje s Rijekom, a kako tvrdi Glas Slavonije, nakon uspješnih razgovora s predsjednikom uprave Ferencom Sakaljem sve bi uskoro trebalo biti riješeno.

No, postoji problem u prošlom ugovoru s Rijekom prema kojem navodno Tomić mora plaćati neke 'penale' potpiše li za neki klub u HNL-u do kraja godine. Ipak, teško je zamisliti da je svota tolika da ju Sakalj ne može platiti ako baš želi Tomića na klupi na kojoj je do pobjede protiv Hajduka (2-1) bio Nenad Bjelica.

Momčad za utakmicu protiv Šibenika sprema Rene Poms te bi on trebao biti na raspolaganju Osječanima sve dok se ne riješe problemi s Tomićevim dolaskom. Kako je Bjelica bio i sportski direktor, klub s Gradskog vrta i tu treba naći zamjenu, a do tada će v.d. na toj poziciji biti Ivica Kulešević.

Više toga trebalo bi se saznati na konferenciji za medije u petak, a dok Bjelice nema, njegov stručni stožer i dalje radi s prvotimcima. Pitanje je kako će se i te stvari rasplesti jer bi u klubu neke članove voljeli i dalje vidjeti u Osijeku bez obzira na to što nema Bjelice.

