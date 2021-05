Rijeci je ostao još jedan korak potvrde do devetog uzastopnog plasmana u Europu. Ne s drugog mjesta kao obično i ne u Europsku ligu kao obično, ali za klub i klupsku budućnost (čak i - bližu) taj bi plasman bio strahovito važan.

POGLEDAJTE VIDEO: Anas o svojoj Rijeci

Uđe li u Europu (a sama odlučuje o svojoj sudbini) Rijeka to neće napraviti s drugog mjesta jer je u međuvremenu dobila veću konkurenciju. Uz Dinamo koji je višegodišnji gospodar HNL-a sada je tu i Osijek, klub u zaletu i zanosu, klub koji ima opsesiju na krilima mađarskih ulaganja napraviti ono što je Rijeka napravila 2017., uzeti prvi naslov u svojoj povijesti. A i Hajduk je, u svim svojim dugogodišnjim košmarima, našao barem djelomični 'protu-otrov' za squadru s Kvarnera i u međusobnim sučeljavanjima uzeo dovoljno bodova da joj ozbiljno puše za vrat.

Kod Rijeke, pak, jedan briljantni ciklus (posve logično) ulazi u razdoblje preslagivanja. Desetljeće uspjeha nakon kojeg slijedi svojevrsno resetiranje i novi zalet, novi plan. Kao svake sezone i ove je glavu promolio jedan (uz sav dužni respekt) 'autsajder', klub van tog povijesno najjačeg kvarteta Dinamo-Rijeka-Hajduk-Osijek. Sada je to - Gorica.

Gorica protiv koje se u subotu od 17.00 igra odlučujuća utakmica na Rujevici. Tri su kluba u igri. Rijeka, Gorica i Hajduk. Splićani u zadnjem kolu igraju s kod kuće s Lokomotivom koja se u drami začelja bori za goli prvoligaški život.

Treća Gorica ima 59, četvrta Rijeka 58, a peti Hajduk 57 bodova. Europski triler zadnjeg kola u HNL-u! Dinamo je uzeo dvostruku krunu pa i četvrto mjesto znači plasman u Europu za koju su ostale dvije karte i tri putnika. Jedan mora otpasti!

Rijeka pobjedom nad Goricom rješava sve, osvaja treće mjesto. A to što Europa sljedeće sezone ne nosi Europsku nego Konferencijsku ligu... To je van riječke moći. To je Uefina priča. Sve veće i veće raslojavanje bogatih i siromašnih. Pa su izmislili Konferencijsku koja je ništa drugo nego Europska liga za siromašne. Da se sirotinja ne miješa s 'plemenitima'.

Rijeka je, dakle, u zadnjim danima sezone u kojoj je bila u EL skupinama i živjela svoj divni europski san, ali pandemija je poremetila doslovno sve ranije pomno razrađene planove pa se sa Rujevicom u veljači rastao nogometni radoholik i pošteni čovjek Simon Rožman, a na njegovo mjesto došlo dobro znano ime - Goran Tomić.

I... Tomićeva Rijeka oscilira. Što je: posve razumljivo! Ne možeš prihvatiti momčad u 24. kolu pa joj bez dana priprema i s doslovno 0 posto utjecaja na odabir igračkog kadra kojeg imaš na raspolaganju utisnuti svoj stopostotni pečat.

No Tomića i rezultate njegove Rijeke gleda se prekritički. Navijački. Navijač uvijek hoće više i bolje i navijača je lako razumjeti. Ali samo malo pomniji pogled na učinak dečka iz Šibenika koji vodi momčad iz Rijeke pokazuje da Tomić u 15 utakmica ima samo tri istinska kiksa: prvo poluvrijeme u Puli koje je donijelo ispadanje u polufinalu Kupa, poraz u Splitu od svakakvog osim impresivnog Hajduka i raspad sistema kod kuće s Dinamom kad se popilo pet komada (iako pored Drave i dalje ima onih sa živcima toliko tankim da im se i dalje priviđaju 'korporacije', a sa usana teku psovke, uvrede i prijetnje).

Goran Tomić je u 13 HNL utakmica ostvario 66-postotni učinak sa osam pobjeda i dva remija. U zadnjih deset kola Goran Tomić s Rijekom ima učinak s kojim je - Rijeka najbolja u ligi, zajedno s Dinamom!

U zadnjih deset kola Rijeka i Dinamo osvojili su 22 boda, Osijek 21, Hajduk 18, a Gorica 11! Tomić je u 27. kolu postao prvi Rijekin trener koji je pobijedio Goricu u Prvoj HNL. Nakon 64 minute Rijeka je Gorici vodila 4-0.

Pobijedi li u subotu, Tomićeva Rijeka preskočit će Goricu i prvenstvo završiti kao treća s dva boda ispred protivnika koji je, kada je Goran Tomić na Rujevici postao šef struke, imala: 11 bodova više od Rijeke!

Dakle: nema mjesta nikakvom primorskom crnilu, defetizmu i stalnom gledanju na čašu kao polupunu. Je, igra prema nazad sigurno može biti bolja. Istina, u ljetu Europskog prvenstva na programu je žešća renovacija igračkog kadra. Stoji, navijač se lako navikne na trofeje i barem drugo mjesto.

Ali ostalo je još jedno kolo u kojem Rijeci treba vjerovati jer je to kroz cijelo jedno desetljeće po svemu zaslužila. A treba vjerovati i Goranu Tomiću jer je to u dva mjeseca i tri tjedna itekako zaslužio!

U subotu protiv Gorice Tomić po svemu sudeći neće moći računati na ozlijeđenog Smolčića. Franko, Drmić, Murić, Menalo, Galović, Nevistić... su na raspolaganju. Spremni za još 90-ak minuta vatrometa u jedinoj Prvoj ligi koju imamo i koja je daleko bolja nego što ju često u svojim svakodnevnim gorčinama doživljavamo i komentiramo. A potpuno je ista stvar i - s Rijekom!