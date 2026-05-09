Tomislav Ivković o obranama Maradoni i izdaji Ćire Blaževića: 'Uvijek mi zapne knedla u grlu'
Tomislav Ivković (65) jedan je od najvećih golmana koje je jugoslavenski i hrvatski nogomet ikad dao. Dvadeset godina karijere, 38 nastupa za reprezentaciju, Dinamo, Crvena zvezda, Sporting, a ipak tvrdi da je mogao biti bolji. Razlog je jednostavan, ali šokantan. Sve do dolaska u Sporting 1989. nije igrao u klubu koji je imao trenera golmana. Pravi golmanski trening upoznao je tek s 29 godina.
Jedna rana još uvijek peče, a riječ je o Dinamovoj tituli 1982. godine, ispričao je u intervjuu za Sportske novosti. Ivković je sjedio na klupi, ali nije upisao ni jednu minutu, što je tada bio uvjet da se vodi kao osvajač naslova.
– Ćiro mi je obećao barem jednu minutu, ali pogazio je svoju riječ. Neću puno o tome, jer Ćirinu karijeru neizmjerno respektiram, bio bih velika budala da to ne mislim, ali odnosi između nas dvojice nisu bili nimalo normalni. Zato nisam dobio barem jednu minutu – kaže Ivković.
Nakon razlaza, Crvena zvezda odmah ga je kontaktirala. Pristao je, ali odlazak iz Zagreba nije bio lak.
– Najteži trenutak u mom životu bio je dan kad sam napustio Maksimir. Ja sam zagrebačko dijete, svi smo doma plakali kad sam odlazio u Beograd. A onda je Ćiro samo tri tjedna kasnije odlučio otići iz Dinama. Da je to napravio malo ranije, odmah bih se vratio – ispričao je Ivković.
Malo poznata činjenica je i da ga je Hajduk htio dovesti još 1978. godine.
- Na pregovore je došla najjača moguća ekipa. Trener Tomislav Ivić, predsjednik Tito Kirigin i tajnik Gojko Škrbić. Rekli su mi da me vide kao prvog golmana već u novoj sezoni, a to je bila nevjerojatna momčad, koja je 70-ih bila daleko najjača u Jugoslaviji. Odmah sam pristao, ali mama me nije htjela pustiti u Split, imao sam samo 17 godina, bojala se da sam premlad - iskreno je objasnio.
Ivković je najslavniji trenutak doživio na SP-u 1990. Ivković je obranio penal Maradoni u četvrtfinalu protiv Argentine, a isti trik ponovio je godinu ranije i u dvoboju Sportinga s Napolijem.
– Naravno da mi godi kad me klinci danas zaustave na ulici i pitaju jesam li 'onaj koji je Maradoni obranio dva penala'. Ali bio sam na gubitničkoj strani u obje utakmice i uvijek mi malo zapne knedla u grlu - kaže Ivković.
Danas vodi nogometnu školu u Rijeci i oštar je kritičar modernog pristupa razvoju igrača. Nogomet je na putu da postane previše znanstven, kaže.
- Današnji treneri zato ne znaju prepoznati istinski talentiranu djecu, ne znaju kako takve odmah staviti na stranu i početi ih pripremati za karijeru. Zato smo mi koji smo prošli staru trenersku školu u prednosti pred novim naraštajima - zaključio je.
