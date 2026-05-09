Ovo je mogući sastav Hajduka za Dinamo: Bez dvojice važnih, Brajković na novoj poziciji...

Hajduk u subotu od 16 sati u 34. kolu HNL-a igra kod Dinama. Splićani su sigurno drugi, Zagrepčani prvi... Hajduk igra utakmicu za prestiž, utakmicu u kojoj u rezultatskom smislu ne može dobiti ništa, ali može satisfakciju ako pobjedom u dvorištu rivala pokvari feštu.

Krovinović i Šarlija 'out' do kraja sezone

Može li Garcia složiti momčad koja će se suprotstaviti moćnom Dinamovom stroju koji mjesecima gazi sve pred sobom, pitanje je na koje nitko ne zna odgovor. Vjerojatno ni sam trener Hajduka koji bi za Maksimir mogao pripremiti nekoliko zamjena.

Ozlijeđeni su Filip Krovinović i Zvonimir Šarlija do kraja sezone, Anthony Kalik je bolestan, Marino Skelin isto ima problema, ali su se Ante Rebić i Ismael Diallo vratili treninzima.

'Nije ovo PlayStation'

- Vidjet ćemo što ćemo složiti za Maksimir, imamo neke ideje, ali morate znati da ovo nije PlayStation. Vidjet ćemo kako ćemo startati, kako ćemo završiti utakmicu, što je također jako važno... - rekao je Garcia, strateg 'bilih'.

Ako je suditi po raspoloživom kadru, trenutačnoj formi i onome što je Garcia uvježbavao na treninzima, u odnosu na Varaždin trebalo bi biti nekoliko zamjena. Raci bi trebao ući na mjesto stopera, a Bamba na krilo. Očito Garcia ne želi riskirati s mladim Gabrićem i nedovoljno oporavljenim Rebićem, koji bi mogao biti adut s klupe, kao i Šego.

Ako Garcia ne promijeni plan, Hajduk bi mogao zaigrati u formaciji 4-2-3-1, sa Silićem na golu, Brajkovićem, Racijem, Marešićem i Melnjakom u zadnjoj liniji, Sigurom i Pajazitijem u vezi, Pukštasom ispred njih, Almenom i Bambom na bokovima te Livajom u vršku napada.