VIŠE NIJE GLAVNI TAJNIK

Tomislav Svetina zbog bogate otpremnine ostaje u HNS-u?! Dobit će drugo radno mjesto

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
Tomislav Svetina zbog bogate otpremnine ostaje u HNS-u?! Dobit će drugo radno mjesto
Održana Izborna skupština Zagrebačkog nogometnog saveza | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Svetina odlazi s pozicije glavnog tajnika HNS-a, koju je obnašao od 2021. godine, ali ostaje raditi u Savezu. Naime, u slučaju otkaza, HNS bi mu morao isplatiti 300.000 eura

Admiral

Tomislav Svetina više nije tajnik HNS-a, epilog je sjednice Izvršnog odbora HNS-a. Presudio mu je ručak s bjeguncem Zdravkom Mamićem otprije dva tjedna u restoranu Udovice kod Mostara. 

Dok se nestrpljivo iščekivala odluka Izvršnog odbora, ona je donesena sat vremena uoči početka sjednice. Svetina se "predao" nakon što je shvatio kako predsjednik Kustić ima podršku većine pa je podnio ostavku, koja je na koncu prihvaćena. Na sjednici je Kustić za novog tajnika predložio Josipa Tomaška, a to je Izvršni odbor jednoglasno prihvatio. 

Tomislav Svetina odstupio iz HNS-a 02:26
Tomislav Svetina odstupio iz HNS-a | Video: Zdravko Barišić/24sata

Svetina je godinama bio jedan od vodećih dužnosnika u hrvatskom nogometu. Prvo je od 2012. do 2018. obnašao dužnost direktora Dinama, dok je od 2017. do 2021. godine bio dopredsjednik HNS-a. Izgradio je čvrst odnos s predsjednikom Kustićem, na čiji je prijedlog 2021. godine izabran za izvršnog direktora HNS-a, a ta je funkcija prije dvije godine preimenovana u glavnog tajnika. Nju je obnašao sve do danas u podne. Unatoč ostavci, Svetina i dalje ostaje raditi u HNS-u!

Prag: VIP tribina tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Prag: VIP tribina tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Naime, kako piše Jutarnji list, savez mu pravno utemeljeno ne može dati otkaz jer nije napravio pravni prekršaj, a kako bi mu u slučaju otkaza morali isplatiti otpremninu od čak 300.000 eura, smjestit će ga na neko drugo radno mjesto. Uz to, također, nastavlja obnašati dužnost predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza, na koju je ponovno izabran u rujnu prošle godine. Dinamo i Zvonimir Boban pokušali su ga svrgnuti, ali nisu uspjeli. 

Svetina je, nakon ostavke, za stranice HNS-a izjavio:

- Uspjesi Hrvatskog nogometnog saveza utemeljeni su na zajedništvu svih dionika HNS-a. Kao glavni tajnik, ne želim biti sredstvo kojim se pokušava to jedinstvo narušiti i ukaljati ugled, kako moj tako i HNS-a te sam stoga odlučio podnijeti ostavku na mjesto glavnog tajnika HNS-a. U novonastaloj atmosferi stvorio se veliki pritisak na Savez i zbog toga smatram ovakav potez naodgovornijim prema Savezu, predsjedniku Kustiću i kolegama u Izvršnom odboru.

Manifestacija otkrivanja spomen ploče i mijenjanja imena sportskog centra ''Krčevine'' u ''Sportski centar - Stjepan Pršir Luci''.
Manifestacija otkrivanja spomen ploče i mijenjanja imena sportskog centra ''Krčevine'' u ''Sportski centar - Stjepan Pršir Luci''. | Foto: Sanjin Strukic; Sanjin Strukic/PIXSELL

