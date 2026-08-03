Toni Silić: Moramo pokazati da vrijedimo nešto! Josip: Čast mi je obraniti penal ikoni Hajduka

Hajduk je izgubio već treći put u pet ovosezonskih utakmica, sva tri puta na gostovanju. Nakon Žiline i Pafosa, svladao ga je i Varaždin na otvaranju HNL-a 2-1, a u okršaju golmanske braće Silić iz Dicma Josip (26) je ovaj put pobijedio Tonija (22) i uzvratio mu za poraz u prvom sudaru braće na golovima u povijesti domaće lige početkom svibnja u Splitu (3-1).

POGLEDAJTE SAŽETAK: Varaždin - Hajduk 2-1

Pokretanje videa... VIDEO Varaždin-Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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- Teška utakmica. Prvo poluvrijeme smo ušli bez energije iako se nije puno toga događalo. Oni su nas čekali u niskom bloku, čekali tranziciju. Mi smo došli možda dvaput do 16 metara, mogli zabiti. Ostalo je 0-0 na poluvremenu. Napravili smo na poluvremenu nekoliko zamjena, dogovorili se da izađemo s puno više energije. Primili smo dva gola iz ničega. Prvi iz prekida, drugi na našu individualnu grešku. Na kraju nam se nije htjelo vratiti i poraz - rekao je hajdukovac Toni za klupske kamere.

Bijelima slijedi novo zahtjevno gostovanje, dugo putovanje u Litvu na sudar trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa (četvrtak, 19 sati).

- Moramo zaboraviti ta putovanja, izvući energiju iz sebe i pokazati na utakmici da vrijedimo nešto. Da uzimamo bodove i pobijedimo nekako makar to bilo teško. Dva poraza zaredom sigurno nisu ugodna. Jedino je dobro što igramo svaka tri dana. Već je nova utakmica i imamo priliku isprati ovaj gorak okus - rekao je Toni.

Je li poraz od Pafosa ostavio traga?

- Ostavio je. Ali ova utakmica bila je izvrsna prilika isprati gorak okus. nismo uspjeli.

Osvrnuo se na Josipovu obranu penala Marka Livaji u 90. minuti:

- Brat je odradio odličnu utakmicu, donio tri boda u 90. minuti tim penalom. Drago mi je radi njega, tužan sam radi sebe, radi nas, radi našeg kluba, radi navijača. Ovo ne zaslužujemo. Želimo se što prije izvući iz ove negativne serije i vratiti pobjedama.

Nakon toga pokušao je u završnici i sam zabiti bratu, došao pred protivnički šesnaesterac.

- Branim boje svoga kluba, nažalost nisam uspio zabiti. Idemo u Litvu pokazati karakter, pobijediti pa proći dalje u Splitu - zaključio je Toni.

Josip je sumirao dojmove nakon burnog tjedna za Varaždin u kojem je u Češkoj ispao iz Europe pa slavio u prvenstvu.

- Nakon ispadanja od Jabloneca dogovorili smo se da ćemo odigrati mušku utakmicu, igrali smo protiv vrlo dobrog europskog Hajduka. Limitirali smo ga, tri su boda naša. Brat je bio s druge strane, emotivna utakmica. Ne zaboravljamo da smo braća, sve bismo dali jedan za drugoga. Ali na terenu igramo za svoju momčad.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Bio je junak domaćih uz obranu penala Livaji kojom je sačuvao pobjedu.

- Čast mi je što sam obranio penal Marku Livaji, igračkoj i ljudskoj ikoni Hajduka i Splita. Analizirali smo penale, po zaletu sam odlučio ići desno i to je to - zaključio je Josip Silić.