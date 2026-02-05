Obavijesti

TALENTIRANI GOLMAN

Toni Silić produžio ugovor s Hajdukom: Ostvario sam snove

Piše Domagoj Vugrinović,
3
Foto: Ivan Hrkać/HNK Hajduk

Admiral

Hajdukov 21-godišnji golman Toni Silić produžio je ugovor sa splitskim klubom do ljeta 2029. godine, objavio je Hajduk na svojim službenim stranicama. Novi ugovor potpisao je danas na Poljudu u društvu sportskog direktora Gorana Vučevića.

Silić je dijete Hajduka. U Akademiju Luka Kaliterna stigao je sa sedam godina i prošao sve uzrasne kategorije, a od samih početaka stručni stožer prepoznao ga je kao velik golmanski potencijal. Svoj talent u narednim godinama potvrdio je predanim radom i kontinuiranim napretkom. Bio je redovit član mlađih uzrasnih kategorija hrvatske reprezentacije, a danas brani za U-21 reprezentaciju.

U aktualnoj sezoni preuzeo je ulogu prvog golmana Bijelih te je dosad upisao 13 službenih nastupa. Službeni debi za prvu momčad Hajduka ostvario je 13. travnja 2025. godine na Poljudu, u prvenstvenoj utakmici protiv Lokomotive.

- Predivan je osjećaj, veliki dan za mene i moju obitelj. Zahvaljujem svim ljudima u Klubu, od predsjednika i sportskog direktora do zaposlenika, suigrača i trenera koji su sudjelovali u mom putu od samih početaka. Već sam 14 godina ovdje, ostvario sam svoje snove i nadam se da me čeka još puno utakmica i lijepih trenutaka - poručio je Silić.

Mladi golman status prvog izbora stekao je nakon ozljede Ivice Ivušića. Iskusni čuvar mreže već dulje vrijeme ne trenira punim intenzitetom zbog problema s pubičnom kosti. Posljednji put branio je krajem studenoga, u prvenstvenoj utakmici protiv Rijeke na Rujevici, nakon čega nije nastupio u završnici prvog dijela sezone.

OSTALO

