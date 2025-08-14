Igor Štimac sa Zrinjskim izbacio Islanđane i osigurao najmanje jesen u Konferencijskoj ligi!

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara osigurali su europsku jesen. U uzvratnoj utakmici 3. pretkola Europske lige pobijedili su islandski Breidablik 2-1 u gostima i osigurali najmanje ligašku fazu Konferencijske lige.

Prva utakmica u Mostaru završila je 1-1, a dvoboj na Islandu sjajno je počeo za goste. Već u sedmoj minuti zabio je Nemanja Bilbija za 0-1, a u 47. je na semaforu 0-2, loptu je u svoju mrežu pospremio Valgeirsson.

Smanjio je rezultat u 61. minuti Gunnlaugsson iz penala, ali do kraja domaćin nije uspio izjednačiti. U drugoj minuti sudačke nadoknade crveni je karton dobio Jonsson.

Zrinjski će u playoffu Europske lige igrati protiv nizozemskog Utrechta koji je u trećem pretkolu izbacio švicarski Servette.