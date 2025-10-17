Obavijesti

UZ EKIPNO ZLATO

Too, majstore! Josip Glasnović novi je svjetski prvak u trapu

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Izbor najboljih fotografija u 2016. godini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Vrlo sam emotivan. Naporno sam trenirao i pripremao se za ovo prvenstvo. U kvalifikacijama sam imao samo jedna promašaj. Bio sam spreman. Jako sam sretan što sada imam sve zlatne medalje, rekao je nakon finala

Hrvatski strijelac Josip Glasnović osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u trapu, čime je popunio kolekciju zlatnih medalja na svim velikim natjecanjima i začinio sjajan dan za hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u gađanju letećih meta u Ateni.

Pojedinačnom finalu je u jutarnjem dijelu programa prethodila zadnja serija kvalifikacija, u kojoj je Anton Glasnović izjednačio svjetski rekord sa svih 125 pogodaka, a njegov brat Josip je bio drugi sa 124 pogođene mete. Uz braću Glasnović nastupio je i Giovanni Cernogoraz te zauzeo 18. mjesto sa 119 pogodaka.

No, Hrvatska je s ukupno 368 pogodaka osvojila momčadsko zlato.

U pojedinačnom finalu je malo nedostajalo da u Hrvatsku stignu još dvije medalje. Anton Glasnović je, naime, osvojio četvrto mjesto sa 26 pogodaka u sedam serija, u kojima je imao čak devet promašaja.

Rio de Janeiro: Josip Glasnovi? osvojio zlatnu medalju u trapu na Olimpijskim igrama
Rio de Janeiro: Josip Glasnovi? osvojio zlatnu medalju u trapu na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prvih pet serija braća Glasnović su sa po 20 pogodaka bila na diobi drugog mjesta s Indijcem Zoravarom Singhom Sandhuom, a vodio je mladi Španjolac Andres Garcia s dva pogotka više. Prvi je u finalu otpao Amerikanac William Hinton, a nakon njega Francuz Antonin Desert.

Nažalost, sljedeći je bio Anton Glasnović.

Na vatrenoj crti su ostala trojica: Josip Glasnović i Indijac Sandhu imali su po 29 pogodaka, a Garcia jedan manje. U osmoj seriji Josip je pogodio svih pet meta, baš kao i Garcia, a Indijac osebujnog stila je imao tri promašaja pa mu je pripalo brončano odličje.

Preostao je još hrvatsko-španjolski obračun za zlato u završne dvije serije. Olimpijski pobjednik iz Rija 2016. ostao je nepogrešiv do kraja natjecanja, a Garcia je već u devetoj seriji imao tri promašaja pa je zadnjih pet meta bila samo formalnost. Josip Glasnović je postao svjetski prvak s 44 pogotka (od 50 meta) u finalu, a Španjolac je ostao na 39.

- Vrlo sam emotivan. Naporno sam trenirao i pripremao se za ovo prvenstvo. U kvalifikacijama sam imao samo jedna promašaj. Bio sam spreman. Jako sam sretan što sada imam sve zlatne medalje - izjavio je Josip Glasnović nakon sjajnog nastupa u finalu.

Zlatu iz Rija i s Europskog prvenstva u Suhlu 2013. dodao je i svjetsko pojedinačno najsjajnije odličje, samo nekoliko sati nakon što je popunio i kolekciju momčadskih zlatnih medalja.

