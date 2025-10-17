Too, majstore! Josip Glasnović novi je svjetski prvak u trapu

Hrvatski strijelac Josip Glasnović osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u trapu, čime je popunio kolekciju zlatnih medalja na svim velikim natjecanjima i začinio sjajan dan za hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u gađanju letećih meta u Ateni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:19 Hrvatska na otvorenju OI | Video: 24sata/pixsell

Pojedinačnom finalu je u jutarnjem dijelu programa prethodila zadnja serija kvalifikacija, u kojoj je Anton Glasnović izjednačio svjetski rekord sa svih 125 pogodaka, a njegov brat Josip je bio drugi sa 124 pogođene mete. Uz braću Glasnović nastupio je i Giovanni Cernogoraz te zauzeo 18. mjesto sa 119 pogodaka.

No, Hrvatska je s ukupno 368 pogodaka osvojila momčadsko zlato.

U pojedinačnom finalu je malo nedostajalo da u Hrvatsku stignu još dvije medalje. Anton Glasnović je, naime, osvojio četvrto mjesto sa 26 pogodaka u sedam serija, u kojima je imao čak devet promašaja.

Rio de Janeiro: Josip Glasnovi? osvojio zlatnu medalju u trapu na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prvih pet serija braća Glasnović su sa po 20 pogodaka bila na diobi drugog mjesta s Indijcem Zoravarom Singhom Sandhuom, a vodio je mladi Španjolac Andres Garcia s dva pogotka više. Prvi je u finalu otpao Amerikanac William Hinton, a nakon njega Francuz Antonin Desert.

Nažalost, sljedeći je bio Anton Glasnović.

Na vatrenoj crti su ostala trojica: Josip Glasnović i Indijac Sandhu imali su po 29 pogodaka, a Garcia jedan manje. U osmoj seriji Josip je pogodio svih pet meta, baš kao i Garcia, a Indijac osebujnog stila je imao tri promašaja pa mu je pripalo brončano odličje.

Video muškog finala u trapu pogledajte OVDJE

Preostao je još hrvatsko-španjolski obračun za zlato u završne dvije serije. Olimpijski pobjednik iz Rija 2016. ostao je nepogrešiv do kraja natjecanja, a Garcia je već u devetoj seriji imao tri promašaja pa je zadnjih pet meta bila samo formalnost. Josip Glasnović je postao svjetski prvak s 44 pogotka (od 50 meta) u finalu, a Španjolac je ostao na 39.

- Vrlo sam emotivan. Naporno sam trenirao i pripremao se za ovo prvenstvo. U kvalifikacijama sam imao samo jedna promašaj. Bio sam spreman. Jako sam sretan što sada imam sve zlatne medalje - izjavio je Josip Glasnović nakon sjajnog nastupa u finalu.

Zlatu iz Rija i s Europskog prvenstva u Suhlu 2013. dodao je i svjetsko pojedinačno najsjajnije odličje, samo nekoliko sati nakon što je popunio i kolekciju momčadskih zlatnih medalja.