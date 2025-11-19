Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZABIO GOL

Topić: Vratio sam se u 4 ujutro u Zagreb s Hrvatskom U-21. Šef mi je rekao da dođem na utakmicu

Piše Hrvoje Tironi, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Topić: Vratio sam se u 4 ujutro u Zagreb s Hrvatskom U-21. Šef mi je rekao da dođem na utakmicu
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Sinoć sam igrao protiv Mađarske i poslije toga smo išli za Zagreb. Zvao sam šefa i pitao hoću li bit u kadru i rekao je da dođem. Nažalost se Mudražija ozlijedio, a ja sam iskoristio priliku, rekao je Fran Topić

Dinamo je iskoristio pauzu za reprezentacije da skupi glave i to je urodilo plodom. "Modri" su ozbiljno skupili utakmicu protiv drugoligaša Karlovca u Kupu te zabio sedam golova bez odgovora protivnika. Za 4-0 zabio je Fran Topić (prvi gol u dresu Dinama), koji je prije 24 sata igrao protiv Mađarske u gostima s U21 reprezentacijom te i tamo ostvario pobjedu (2-0). U drugom dijelu je igrao i beka u Karlovcu, a nakon utakmice se osvrnuo na susret.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ozbiljno ste shvatili ovu utakmicu?

Od početka smo se dogovorili da krenemo prema naprijed i na kraju je tako i bilo i došli smo do pobjede.

Stigli ste iz Mađarske u Zagreb jutros u četiri, kako to?

Sinoć sam igrao protiv Mađarske i poslije toga smo išli za Zagreb. Zvao sam šefa i pitao hoću li bit u kadru i rekao je da dođem. Nažalost se Mudražija ozlijedio i ja sam upao u zadnji čas i, nadam se, iskoristio priliku.

Najavili ste da ćete zabiti gol?

Ja vjerujem u sebe i u svoju kvalitetu i zato radim i treniram.

Drugo pokuvrijeme na desnom beku?

Nije mi prirodna pozicija, ali sve što se traži od mene ja ću igrati, makar bio i golman.

Slijedi Varaždin?

Dolazi nam jak protivnik koji igra moderan  nogomet. Idemo svaku utakmicu na pobjedu pogotovo na Maksimiru, idemo odlučno i po pobjedu.

Dvije pobjede u 24 sata, znate li nekog tko je to uspio?

Ne znam je li neko to postigao, ali sigurno nisam jedini, no sam jako sretan zbog toga. Malo smo pjevali nakon Mađarske, malo smo proslavili i brzo natrag za Zagreb.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju
KVALIFIKACIJE ZA SP

Austrija - BiH 1-1: 'Zmajevi' bili na korak do izravnog plasmana na SP, nastavljaju u doigravanju

Izabranici Sergeja Barbareza poveli su u 12. minuti i čuvali vodstvo sve do 77. minute, kada je Gregoritsch zabio za remi i izravni plasman na Svjetsko prvenstvo. 'Zmajevi' kao drugi nastavljaju u doigravanju
Hrvatska 2. nositelj u ždrijebu SP-a. Ovo su mogući protivnici i sve jakosne skupine za playoff
NA KOGA ĆE 'VATRENI'?

Hrvatska 2. nositelj u ždrijebu SP-a. Ovo su mogući protivnici i sve jakosne skupine za playoff

Nogometni svijet spreman za povijesni ždrijeb nikad opširnijeg SP-a 2026.! Hrvatska čeka sudbinu među 48 reprezentacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025