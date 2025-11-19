Topić: Vratio sam se u 4 ujutro u Zagreb s Hrvatskom U-21. Šef mi je rekao da dođem na utakmicu

Dinamo je iskoristio pauzu za reprezentacije da skupi glave i to je urodilo plodom. "Modri" su ozbiljno skupili utakmicu protiv drugoligaša Karlovca u Kupu te zabio sedam golova bez odgovora protivnika. Za 4-0 zabio je Fran Topić (prvi gol u dresu Dinama), koji je prije 24 sata igrao protiv Mađarske u gostima s U21 reprezentacijom te i tamo ostvario pobjedu (2-0). U drugom dijelu je igrao i beka u Karlovcu, a nakon utakmice se osvrnuo na susret.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ozbiljno ste shvatili ovu utakmicu?

Od početka smo se dogovorili da krenemo prema naprijed i na kraju je tako i bilo i došli smo do pobjede.

Stigli ste iz Mađarske u Zagreb jutros u četiri, kako to?

Sinoć sam igrao protiv Mađarske i poslije toga smo išli za Zagreb. Zvao sam šefa i pitao hoću li bit u kadru i rekao je da dođem. Nažalost se Mudražija ozlijedio i ja sam upao u zadnji čas i, nadam se, iskoristio priliku.

Najavili ste da ćete zabiti gol?

Ja vjerujem u sebe i u svoju kvalitetu i zato radim i treniram.

Drugo pokuvrijeme na desnom beku?

Nije mi prirodna pozicija, ali sve što se traži od mene ja ću igrati, makar bio i golman.

Slijedi Varaždin?

Dolazi nam jak protivnik koji igra moderan nogomet. Idemo svaku utakmicu na pobjedu pogotovo na Maksimiru, idemo odlučno i po pobjedu.

Dvije pobjede u 24 sata, znate li nekog tko je to uspio?

Ne znam je li neko to postigao, ali sigurno nisam jedini, no sam jako sretan zbog toga. Malo smo pjevali nakon Mađarske, malo smo proslavili i brzo natrag za Zagreb.