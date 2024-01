Toplak: Ademi se parkira i šetka se, neprepoznatljiv je. Petković? Ne treba ga trpjeti unedogled...

Iza Dinama je turbulentnih osam dana tijekom kojih je izgubio od Lokomotive 3-0, odustao od Josipa Brekala koji je otišao u Hajduk pa je u javnost dospio prljavi veš oko propalog posla, potom je jedva pobijedio Istru pa na kraju prijelaznog roka prodao Roberta Ljubičića u AEK za svega tri i pol milijuna eura unatoč protivljenju dijela članova izvršnog odbora.

Dugogodišnji trener brojnih HNL klubova Samir Toplak (53) u emisiji Studio HNL MAXSporta kritizirao je igru Dinama u Puli.

- Teška utakmica nakon šamara protiv Lokomotive. Najvažnije im je da su samo pobijedili. Nije bilo spektakularno, nisam vidio drugu reakciju igrača. Istra je malo napravila, potpuno je drugačija momčad od Lokomotive, s te strane može biti zadovoljan. Ali i Dinamo je jako malo napravio, igra bez okomice i sporo - rekao je Toplak.

Posebno je naglasio slabu igru kapetana Arijana Ademija koji se nije najbolje snašao u drugom mandatu u plavom dresu.

- Ademi, koji je bio detonator prije odlaska u Kinu, takoreći je u špici parkiran i šetka se. On je uvijek bio najopasniji kad je dolazio iz drugog plana energijom i silinom. U ovom trenutku je neprepoznatljiv, možda ga treba usmjeriti na neki drugi način ili vidjeti što se događa jer ovakav ne pomaže Dinamu - kaže Toplak.

Statistika Arijana Ademija ove sezone

Dinamo se jako muči u napadačkom dijelu, na Aldo Drosini je imao svega dva udarca u okvir gola.

- Malo stvaraju, to vrijedi i za Hajduk. Žele biti prvaci, a nisu na optimalnoj razini ni jedni ni drugi. Mora biti veća reakcija nekih igrača. Nije ni Petković na nekoj razini, kaže Jakirović da ima problema s koljenom i to možemo shvatiti. Ali imaju igrače i na klupi, Kulenović i Brodić su tu, u ofenzivnom dijelu bolje da igra spremniji i zdraviji igrač koji će dati više - smatra Toplak.

Fran Brodić dobio je samo poluvrijeme protiv Lokomotive, Sandro Kulenović sve skupa 14 minuta. Zašto ne igraju više?

- Svjestan sam svega i teško mi je govoriti jer nisam unutra, ne znam ima li kakvih problema Petković. Naravno da je Petković najbolji napadač i da ga treba nekad istrpjeti, to je logično. Ali ne treba to raditi unedogled, treba nekad tijekom utakmice reagirati i staviti igrače koji su to zaslužili na pripremama golovima. Ali neću se miješati, ne znam što se događa u treningu, mogu komentirati ovo što vidim na utakmici.

Hoxha veliko pojačanje za Dinamo? Nisam siguran

Osvrnuo se i na drugu dvojicu zimskih pojačanja, Morena Živkovića i Arbëra Hoxhu.

- Mali Živković je dragulj, igrač kojega čeka lijepa buudćnost. Nahvalio sam ga posebno protiv Hajduka, ali on je imao pet utakmica u Lokomotivi prošle sezone. Dovesti malog Živkovića da budeš s njim prvak je neshvatljivo. Nije dobro za mladog igrača koji može izgorjeti, u Lokomotivi bi se u šest mjeseci sigurno razvio u fantastičnog igrača. Ha nije on još na tom nivou, ne možemo reći da je on igrač za naslov i da će držati cijelu obranu. Kako će držati, ne znam - kazao je Toplak i zaključio:

- Za Hoxhu, on je odličan igrač u Slaven Belupu, invididualac koji ima svu slobodu i tamo je dobro igrao. Procjena da je on igrač kao veliko pojačanje za Dinamo, nisam baš siguran. Ako su se oni dvoumili između njega i Brekala, onda mi procjena baš i nije jasna. Ali ajmo dati vremena, sad ne treba biti previše kritičan, ali neke stvari treba mijenjati.