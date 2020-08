Toplak je mister HNL-a! I, dečki, košulje kratkih rukava ne smije nositi nitko stariji od 10 godina

Treneri HNL-a svojim taktikama na travnjaku često nam daju posla za analiziranje. Ipak, neki su to uspjeli i uz sam rub terena svojim modnim izričajem. Među njima su neki bili top, a neki 'flop'

<p>E sada kada smo gotovi s HNL-om, kada je Dinamo još jednom podigao pehar prvaka Hrvatske, a Rijeka obranila naslov osvajača Kupa, vrijeme je napraviti jednu dobru analizu - modnu. Ima i toga, ženske oči također gledaju nogomet, a primjetno je - hrvatski treneri paze na svoj izgled. Bilo je kroz ovu sezonu i topova i 'flopova'. Nije vrijedno spomenuti zimski dio jer su tada svi u bundama 'Arsene Wenger' do poda i još dalje pa ćemo se koncentrirati na izdanja u 'post-korona' dijelu. Nažalost, niti jedan naš trener se nije usudio odigrati na jednostavan recept uvijek oku ugodnog Pepa Guardiole - cargo hlače i običnu majicu. </p><h2>10. Valdas Dambrauskas</h2><p>Trener Gorice, Valdas Dambrauskas (43), nije se pokazao kao modni znalac barem u ovome razdoblju koje je proveo u Hrvatskoj. Sive klupske polo majice nisu išle na ruku njegovom izgledu na klupi Goričana, a dolazak u odijelu bio je dobar pokušaj, ali kriva košulja. No, sve bismo to nekako i oprostili, ali jedna je kombinacija apsolutni 'flop': crne svečane preširoke hlače, crne cipele i bijela košulja kratkih (!) rukava. Košulje kratkih rukava ne bi trebao nositi niti jedan muškarac stariji od 10 godina, a i u tih prvih 10 ne bi bilo loše da ih se izbjegava.</p><p>Zbog košulje kratkih rukava - Valdas je završio na posljednjem mjestu ove naše ljestvice. </p><h2>9. Tomislav Ivković</h2><p>Gospodin Ivković, trener posljednje momčadi prvenstva, Intera iz Zaprešića nije briljirao niti rezultatski, a moramo biti iskreni - niti modno. Doduše, 59 godina je na leđima, razumljivo je da moda nije prioritet u njegovom životu, ali kamere sve zabilježe, a ova lista mora biti potpuna. Polo majice dugih rukava teško da su melem za oči, a osobito kada su preširoke. Dapače, proširuju i postaraju onoga koji ih nosi. Ivković se također drži širih modela traperica na utakmicama svojih Zaprešićana, ali se često zna odlučiti za bijelu košulju i crni pulover što svakako laska njegovoj figuri, a i klasika je klasika. </p><p>Osim toga, izbor obuće je pohvalan. Doista.</p><h2>8. Simon Rožman</h2><p>Slovenski trener, Simon Rožman (37), koji je na klupi jedne od naših najboljih momčadi, Rijeke, naslijedio Igora Bišćana držao se većinom klupske garniture na svojim utakmicama. Šteta. Naime, mladenački izgled slovenskog stratega, plava kosa i vitka građa zasigurno ima ljubitelje u ženskoj publici, ali klupske trenirke ju ne ističu na najbolji način. No, niti to ne bi bio pretjerano velik problem, ali ga je na u donjem domu ovoga popisa ostavila kardinalna greška na koju se spleo i litvanski stručnjak - košulja kratkih rukava. I to kada - na finalu Kupa protiv Lokomotive. Da nije bilo toga gafa u samom finišu sezone, možda bi i pozicija na ljestvici bila bolja. No, to ne znači da nema potencijala.</p><p> </p><h2>7. Ivan Prelec</h2><p>Najmlađi trener HNL-a drži se - klupskih trenirki. Nije baš nešto posebno napeto, osobito kada se radi o fluorescentno žutim polo majicama, no dobro, shvaćamo, Istra jednostavno ima takvu garnituru. Samo nas zanima, mora li Prelec baš u tome na utakmice? Recimo, tamnije garniture već bolje prikazuju njegovu prednost u godinama nad ostalim trenerima domaće elitne lige, manjak bora i ostale pluseve zagrebačkog 33-godišnjaka s pulskom adresom. </p><p>Ivane, usudite se! Opustite se! 'Kelme' nije baš posljednji krik mode. Možda bi baš ovdje model Pepa Guardiole bio sjajan recept.</p><h2> </h2><h2>6. Goran Tomić</h2><p>Trener Lokomotive Goran Tomić (43) drži se sigurne zone, ali ne u vidu klupske opreme, na utakmicama svoje momčadi. Klasične bijele košulje i casual hlače standardan su modni izričaj jednoga od najvitkijih trenera naše najbolje nogometne lige. Teško je u tome naći neku zamjerku. Možda bi to bila jednostavno upravo to preveliko igranje na sigurno i tip košulje. Naime, čine se često preširoke za Tomićevu građu ili imaju previsoke kragne. Možda bi čak ruska kragna u slim košulji bolje istaknula da Tomić u svojim ranim 40-ima i dalje nema višak kilograma.</p><p>Potrebno je da se trener Lokomotive samo, kao i njegova momčad u ovome dijelu sezone - razigra. Možda to vidimo sljedeće sezone?</p><h2>5. Igor Tudor</h2><p>Karizmatični trener Hajduka, Igor Tudor (42), kao i svi hajdukovci, jako voli sve što ima grb Hajduka na sebi pa to ne skriva niti na utakmicama, niti presicama. Često je na njemu tako sve hajdučko, od glave do pete, uključujući i kapicu. Na utakmice dolazi u klupskoj opremi, trenirke su mu svetinja, a u košuljama ga se na utakmicama ne da vidjeti. Zapala je u oči i zimska kapica Hajduka koju je često znao nositi, što se možda i uklapa u njegov 'sportski đir', ali nije oku najugodnije. </p><h2>4. Ivica Kulešević </h2><p>Odmjereni trener Osijeka, Ivica Kulešević (50), nije daleko od Igora Tudora prema tome što će odabrati za izdanje na utakmici - većinom ništa puno drugačije od onoga u čemu ga možemo vidjeti na treninzima momčadi iz grada na Dravi. Ipak, postoji razlika među njim i Tudorom i načinom na koji nose klupske stvari. Iako je prešao pola stoljeća, Kulešević ne dozvoljava godinama da mu naruše fizičku spremu pa odmah i odjeća bolje izgleda. Izgrađene ruke, preplanuli ten i plave oči osječkog stratega doista ističu bijele klupske polo majice kao jako dobro sportsko izdanje. </p><p>Podsjetimo, njegov prethodnik, Dino Skender (36) gajio je isti stil, dok smo Zorana Zekića (46) znali viđati i u profinjenijim izdanjima: sakoima i košuljama. </p><h2>3. Tomislav Stipić</h2><p>Tomislav Stipić (40) je, što bi se reklo u njegovom rodnom kraju - kršan čovjek. Visina od 1.90 m i ne posjedovanje 'pivskog trbuha' zaista daju niz modnih mogućnosti za ovoga trenera koji je svoje znanje klesao vani, a sada vodi domaće 'farmaceute'. Klasične hlače, lagane cipelice i košulja (podrazumijeva se) u hlačama,kada nije 'casual', ne daju nam prigovoriti na Stipićev stil. Dapače, jedan njegov dodatak tjera nas da zaplješćemo. Naime, Stipić se sjetio da 'promaja ubija' pa ga se u prijelazu proljeće - ljeto na često kišnim travnjacima HNL-a dalo vidjeti i s opušteno zavezanom vestom prebačenom preko ramena kao 'osobnim touchem' na cijeli modni izričaj. </p><p>Nerijetko bi to čak bila vesta neke življe boje, recimo crvene, ali na njegovu klasičnu, urednu mušku frizuru, lijepo izraženu vilicu i oštar pogled u daljinu to daje jednu dozu - markantnosti. I ne samo vestice. Došao je Stipić jednom i s prslukom preko casual košulje. To se ne viđa baš na našim travnjacima i moramo priznati - pravo je osvježenje za oči. Bravo! </p><p>Samo jedna zamjerka - komplet odijelo, košulja i preširoka kravata na polufinalnoj utakmici Kupa protiv Lokomotive je nepotrebno postaralo izgled, ali i dalje nije narušilo neupitno mjesto drugog pratitelja Mistera trenera HNL-a u sezoni 2019./2020.</p><h2>2. Zoran Mamić</h2><p>Zorana Mamića možete voljeti ili ne, ali modni izričaj mu se ne može osporiti. Naravno, on na Dinamovoj klupi ove sezone nije pretjerano dugo pa nemamo što puno za hvaliti, ali niti za kuditi. Mlađi Mamić unatoč godinama održava skladnu fizičku građu, a na utakmice, po tradiciji Dinamovih trenera, uvijek dolazi potpuno sređen. Lijepe hlače, cipele/tenisice, ponekad i pulover na kopčanje ne dopuštaju nam da trećeg ovosezonskog trenera Dinama postavimo na mjesto niže od prvog pratitelja. </p><p>Ne bi to bilo fer niti ako pogledamo cijelu sliku izdanja Dinamovih ovosezonskih trenera. Od Nenada Bjelice koji je bio klasičan, ali potpuno nepogrješiv u odabiru košulja i hlača, ali i kaputa za utakmice 'modrih', pa preko Igora Jovićevića koji je u prijelazu s klupe juniora na kratak mandat na klupi prve momčadi skočio iz trenirke u hlače i košulje koje su često bile i odvažne, vedrijih boja, karirane. Tako da, sve u svemu, Dinamovi treneri već dugo mandata unazad pokazuju modnu osviještenost zagrebačke momčadi.</p><h2>1. Samir Toplak </h2><p>Samir Toplak (50) postao je ove sezone jedan od omiljenih trenera HNL-a, a sada je postao i Mister među trenerima koji su se na kraju sezone našli na domaćim terenima. Oprostit ćemo mu i ljubičastu košulju. Jedna se pogreška 'zavukla' trenerskom čudu koje je oživjelo Varaždin. Vjerojatno i prve oči HNL-a daju taj kredit da se može jednom omaknuti boja koja, ah... Možda ne bi trebala biti ni na jednom muškarcu, osim na svećeniku u korizmi. Ostale utakmice? Bijelo, svjetlo plavo, bež... Tako se već da. Vedre boje koje su istaknule lijepu građu simpatičnog trenera HNL-a i pokazale da nema potrebe ići u eksperimentiranja, ako provjereno funkcionira, zar ne? </p><p>I da, nemojte misliti da nam je promaklo još nešto - Samir Toplak zna materijale prilagođavati vremenskim razdobljima pa tako po ljetnim vrućinama preferira lanene košulje, prozračnije materijale hlača i ljetne nijanse ne odmičući pretjerano od zemljanih tonova. Iako kolege iz Pixsella nisu arhivirale, nemojte misliti da nam je promakla kombinacija iz utakmice Varaždin - Rijeka: nagovještaj sezone lana. Bež hlače i svjetlo plava košulja s 'casual' zavrnutim rukavima bila je za svaku pohvalu. </p><p>Toplakov kolega Rožman bio je i na toj utakmici tek u klupskoj trenirci, ali u svakom slučaju, bolje i klupska trenirka nego li - košulja kratkih rukava.</p>