Gotovo dva mjeseca Gorica nije znala za pobjedu u Prvoj HNL, a to je dalo Lokomotivi kakvu-takvu nadu da može do spasonosnih bodova u borbi za ostanak.

No, na žalost Samira Toplaka, nogometaši Gorice su baš večeras bili raspucani i utrpali Krunoslavu Hendiji četiri gola. Gorica je pobijedila Lokomotivu (4-2) u 31. kolu i opet se vratila na treću poziciju preskočivši Rijeku.

Po jednom su zabijali Hamad i Mudrinski, a u izostanku Kristijana Lovrića, najbolji igrač bio je Dario Špikić koji je utrpao dva komada. Pivarić je kod gostiju zabio dva gola iz penala, ali Samir Toplak je nakon utakmica opet nezadovoljno mahao glavom jer je njegova momčad i dalje na samom dnu pet kola prije kraja.

- Jako sam razočaran jer smo večeras mogli nešto napraviti. Radimo kardinalne greške, dajemo poklone protivniku. Reći ću jednu stvar koja me jako tišti. Neki igrači očito igraju privatne utakmice, a muči me i taktička nedisciplina pojedinih igrača. Neki jednostavno ne upijaju ono što radimo na treningu i to je veliki problem. Nadam se da ćemo se rekuperirati do petka i odigrati dobru utakmicu - kazao je trener 'lokosa' Samir Toplak.

Bio je to sjajan susret u kojem smo vidjeli šest golova, dva penala i dva crvena. Prvi je dobio igrač domaćih Steenvoorden kada je dobio drugi žuti u 56. minuti, a pocrvenio je i igrač zagrebačke momčadi Bonansea pri kraju susreta.

Lokomotiva će nove bodove spasa tražiti za tjedan dana kada u Kranjčevićevoj dočekuje Šibenik, a to će biti jedan od susreta u kojem moraju do bodova ako žele ostati u ligi.