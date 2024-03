Toplak o aferi VARgate: 'Svi mi griješimo. Ali ljudi, priznajte...'

Tijekom ovoga tjedna snimke iz VAR soba sa stadiona diljem Hrvatske curile su jedna za drugom. Afera VARgate dobila je dva lica. Prvo je prikazalo neke sudačke pogreške, a drugo način komunikacije VAR sudaca s glavnima na travnjaku.

Snimke nisu bile namijenjene javnosti i netko ih je bez ovlaštenja pustio u javni eter. Predsjednik Komisije nogometnih sudaca HNS-a Bruno Marić zbog svega je dao ostavku, HNS je najavio tužbu, a svoje mišljenje na cijelu situaciju dao je i nogometni trener i stručnjak MAXSport televizije Samir Toplak.

- U krajnjem slučaju, bilo je baš zabavno. Treba osuditi ako je došlo do nekih pritisaka i prijetnji, ali ja to uvijek kažem, svako zlo je za neko dobro. Nadam se da će nakon ovakvog tjedna doći do neke dosljednosti kod sudaca. Nas trenere uvijek muči da se situacije koje su iste ne tretiraju tako. To mora biti tako za sve i u svakoj prilici - rekao je Toplak uoči derbija Osijeka i Dinama pa dodao:

- Nisu to sve krivi suci, dosta je lutanja u pisanju pravila, ali onda tek odlutamo u neku šumu i nije dobro. Ali da bi si suci mogli sami pomoći, mogli bi. Moraju biti svjesni da moraju biti servis nogometu, a ne glavni akteri. Nekad treba i priznati pogrešku, svi griješimo, ali dajte, ljudi, onda priznajte.