'Topnici' na Villu idu bez pola obrane. Arteta u novoj dilemi

Nove glavobolje za španjolskog stratega Mikela Artetu na klupi Arsenala koji danas gostuje kod Aston Ville na Villa Parku od 13.30 sati. Pričao je nekadašnji pomoćnik Pepa Guardiole na presici kako se ozlijedila njihova treća opcija na poziciji stopera Cristhian Mosquera (21). S već prisutnim odsustvom Gabriela Magalhaesa (27) i Williama Salibe (24) Arteta ostaje na sve manje opcija. Mladi stoper ozlijedio je gležanj na susretu s Brentfordom u srijedu te izašao iz igre u prvom dijelu. Očekivani povratak Španjolca je sredinom siječnja 2026. godine.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Gabriela zbog ozljede prepone nećemo gledati više ove godine, a Saliba je pod velikim upitnikom za susret s Villom. Od zdravih prvotimaca koji će vrlo vjerojatno igrati u zadnjoj liniji londonskog kluba nameću se imena Riccarda Calafiorija, Piera Hincapieja, Jurriena Timbera i Bena Whitea. Na presici za novinare održane u petak trener 'topnika' osvrnuo se na najnoviju ozljedu Mosquere.

- Njegova ozljeda je složenije prirode, ali moramo još testova napraviti da vidimo gdje smo s njime. Sve ćemo znati kroz par dana jer predviđanje koje smo imali nakon utakmice i jučer je različito i moramo konkretnije potvrditi što se događa s dodatnim testovima koje ćemo obaviti.

Foto: Peter Cziborra

Osvrnuo se i na pozitivnu činjenicu kako se Leandro Trossard i Saliba ubrzo vraćaju, ali vrlo vjerojatno ne u subotu.

- S njima dvojicom je povratak na teren pitanje dana. Nakon dodatnih treninga znat ćemo više.

Arsenal bez obzira na ozljede u zadnjoj liniji igra odlično ove sezone i u Premier ligi su prvi s 33 boda nakon 14 kola, a njihov subotnji protivnik Villa je na trećem mjestu s 27 bodova. Utakmicu ćete moći gledati na Arena Sport 1 kanalu.