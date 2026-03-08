Obavijesti

Sport

Komentari 0
NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA

Torcida i Boysi ujedinili snage u zvižducima za aktera derbija

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Torcida i Boysi ujedinili snage u zvižducima za aktera derbija
3
Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

"Modri" su furiozno krenuli u dvoboj i u 11 minuta zabili dva gola, a precizni su bili Miha Zajc i Gabriel Vidović

Admiral

Hajduk i Dinamo sastali su se u 25. kolu HNL-a na Poljudu, a stadion splitskog kluba dupkom je pun. Nakon uobičajenog navijačkog folklora i pozdravljanja svojih igrača i zviždanja suparničkim, u jednome su se Torcida i Bad Blue Boysi složili.

Kad je na travnjak izašao sudac utakmice Mateo Erceg, obje navijačke skupine zvižducima su pokazale što misle o sucu iz Benkovca. 

"Modri" su furiozno krenuli u dvoboj i u 11 minuta zabili dva gola, a precizni su bili Miha Zajc i Gabriel Vidović. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ove su stadione obećavali u Hrvatskoj, a od njih još ništa: Plavi vulkan, kuglof, Kantrida...

Priisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
UŽIVO Hajduk - Dinamo 1-3: Ludi derbi na Poljudu! 'Bili' pogodili stativu, 'modri' brzo kaznili
PRIJENOS S POLJUDA

UŽIVO Hajduk - Dinamo 1-3: Ludi derbi na Poljudu! 'Bili' pogodili stativu, 'modri' brzo kaznili

Dinamo je imao fantastičnih prvih 15 minuta derbija, Zajc (7') i Vidović (10') zabili su za rano vodstvo od 2-0. Pukštas je u 29. minuti vratio 'bijele' u život pa pogodio stativu, a onda je Bakrar zabio treći gol 'modrih'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026