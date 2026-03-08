"Modri" su furiozno krenuli u dvoboj i u 11 minuta zabili dva gola, a precizni su bili Miha Zajc i Gabriel Vidović
NESVAKIDAŠNJA SITUACIJA
Torcida i Boysi ujedinili snage u zvižducima za aktera derbija
Hajduk i Dinamo sastali su se u 25. kolu HNL-a na Poljudu, a stadion splitskog kluba dupkom je pun. Nakon uobičajenog navijačkog folklora i pozdravljanja svojih igrača i zviždanja suparničkim, u jednome su se Torcida i Bad Blue Boysi složili.
Kad je na travnjak izašao sudac utakmice Mateo Erceg, obje navijačke skupine zvižducima su pokazale što misle o sucu iz Benkovca.
"Modri" su furiozno krenuli u dvoboj i u 11 minuta zabili dva gola, a precizni su bili Miha Zajc i Gabriel Vidović.
