Torcida: Iza nas su četiri godine sramotnih poraza, jadnih izleta. Trenutak je da se skine taj uteg

Hajduk u četvrtak (21 sat, HDTV) igra prvu utakmicu play-offa Konferencijske lige protiv Rakowa iz Czestochowe i nakon 16 godina želi se domoći europske jeseni, a mnogi mu guraju i ulogu favorita s obzirom na očajnu formu Poljaka u prvenstvu (posljednji sa sva tri poraza). Večer uoči utakmice na službenim se kanalima oglasila i Torcida, čiju objavu prenosimo u cijelosti:

"4 godine je prošlo od posljednjeg play-offa, 16 godina od posljednje grupne faze. Iza nas su 4 godine sramotnih poraza i raznoraznih "jadnih" izleta. Uteg je to na srcu svih navijača za koji je došao trenutak da se skine. Sutra je dan i utakmica koja se iščekuje sa mnoštvom emocija, onih s kojima se posljednjih dana budimo i idemo spavati. I baš zato je ovo utakmica koja mora biti pobjeda svih nas, kako na terenu tako i na tribini", napisali su i dodali:

Split: Susret Hajduka i Žalgirisa u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Ostavimo frustracije, nezadovoljstva i zvižduke doma, a podrška neka bude od prvog sučevog zvižduka do zadnjeg, na svakoj tribini, svaki pojedinac, svaki dlan, svako grlo. Sve to treba Hajduku u ovoj utakmici i danu koji mora završiti pobjedonosno. Nema alibija, nema mobitela i snimanja, samo glas, dlan i šal u ruke. Budite svjesni važnosti utakmice.

Ekipa sa sjevera je spremna i svjesna, ovaj put to očekujemo i od svih ostalih. Bitno je da dođete sat vremena ranije na sjevernu tribinu radi uspješne izvedbe koreografije. Nemojmo dopustiti da sve ove riječi budu patetični pucanj u prazno. Odvedimo bijele u Europu! S ISTOKA, ZAPADA i SJEVERA!".