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SUKOB

Torcida još uvijek pamti policijsku brutalnost u Žilini

Piše Ivan Tomašković,
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Torcida još uvijek pamti policijsku brutalnost u Žilini
Žilina: Hajdukovci pretreseni u akcijskoj sceni Slovaka | Foto: Ozren Marsic/PIXSELL

Prije 17 godina gotovo 1000 pripadnika Torcide otputovalo je u Žilinu i došlo je do brutalnog okršaja s tamošnjom policijom.

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Hajduk je ponovno izvukao slovačku Žilinu u europskim natjecanjima, a prije 17 godina gotovo 1000 pripadnika Torcide otputovalo je u Žilinu i došlo je do brutalnog okršaja s tamošnjom policijom. 

Naime, godinu dana ranije, 2008. godine UEFA je Torcidi službeno zabranila odlazak na gostovanja, no otputovali su pa što bude.

No, tamo su naišli na nevjerojatno tvrdoglav otpor lokalne policije. Snage koje bi trebale čuvati red zauzele su čvrst stav da Hrvati ne smiju prići blizu stadionu i time zapravo otišli u negaciju onoga za što su zaduženi. UEFA-in povjerenik za sigurnost naredio je da Hrvati ne smiju na tribine, slovačka policija poslušala je njemačkog činovnika i posljedica su bile desetine razbijenih glava.

Žilina: Hajdukovci pretreseni u akcijskoj sceni Slovaka
Žilina: Hajdukovci pretreseni u akcijskoj sceni Slovaka | Foto: Ozren Marsic/PIXSELL

Torcida je tada krenula prema stadionu, gdje ih je dočekalo 200-tinjak do zuba naoružanih pripadnika specijalnih postrojbi. Nakon što nisu verbalno uspjeli dogovoriti ulazak na stadion, nervoza je dosegnula vrhunac.

Nije poznato tko je prvi udario, a slovačka policija krenula je prema masi i udarala sve oko sebe. Stradali su i navijači koji nisu željeli ulaziti u sukob, a prilikom povlačenja, torcidaši su našli kamenje uz željezničku prugu. Počeli su bacati kamenice na policiju, na što je policija uzvratila gumenim mecima i novim prodorom. Torcida se povukla do željezničke stanice i tamo je došlo do nemilog batinanja koje je trajalo punih desetak minuta.

Na kraju je ozlijeđen velik broj navijača splitskog kluba, koji na kraju nisu mogli bodriti svoje ljubimce. 

Vjerujemo da se takve scene neće ponavljati ovoga ljeta. 

Žilina: Hajdukovci pretreseni u akcijskoj sceni Slovaka
Žilina: Hajdukovci pretreseni u akcijskoj sceni Slovaka | Foto: Ozren Marsic/PIXSELL

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