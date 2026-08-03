Torcida se danima žalila zbog cijena ulaznica u Varaždinu pa zapalila gostujuću tribinu

Dan nakon pobjede Varaždina protiv Hajduka 2-1 u prvom kolu HNL-a, više se govori o incidentu na tribinama nego o samoj utakmici. Nakon završetka susreta na gostujućem sektoru, na kojem se nalazila Torcida, zapaljene su sjedalice, a policija sada istražuje okolnosti događaja i pokušava utvrditi odgovorne.

Vatra i gust dim pojavili su se nedugo nakon završetka utakmice, a varaždinski vatrogasci brzo su reagirali i ugasili požar. Kolika je ukupna materijalna šteta znat će se nakon očevida, dok iz NK Varaždin navode da se radi o iznosu koji se mjeri u tisućama eura.

Klub je dan poslije objavio fotografije oštećene gostujuće tribine i pritom odgovorio na kritike koje su prije utakmice stizale iz Torcide zbog cijena ulaznica i sigurnosnih mjera.

"Danima se problem tražio u cijeni ulaznice, sigurnosnim mjerama i 'nepostojećim neredima'. Unatoč svemu, klub je odlučio sniziti cijenu ulaznice za gostujuće navijače s ciljem smirivanja tenzija i omogućavanja da utakmica protekne u sportskom ozračju.

Nažalost, nakon utakmice na gostujućoj tribini ostala su zapaljena sjedala, uništena klupska imovina i materijalna šteta koja se mjeri u tisućama eura. Gospodo, odgovor na pitanje na temelju čega se formiraju cijene ulaznica, kao i na tvrdnju o 'nepostojećim neredima', nalazi se na ovim fotografijama", poručili su iz Varaždina.

Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Torcida je prije utakmice najavila bojkot zbog cijene ulaznica i uvjeta na gostujućem sektoru, koji je opisala kao kavez. Varaždin je potom cijenu ulaznice za gostujuće navijače smanjio s 18 na 10 eura, nakon čega je Torcida odustala od bojkota i pojavila se na stadionu.

Tijekom drugog poluvremena gostujući navijači podigli su transparent s porukom: "Represija pod krinkom sigurnosti, kavez na tribini je gaženje po ljudskosti!"

Nakon susreta incident je osudio i varaždinski gradonačelnik Neven Bosilj. Naglasio je kako Varaždin na svojim utakmicama okuplja velik broj obitelji s djecom te da takvim scenama nije mjesto na stadionima.

- Pet tisuća gledatelja na utakmici i mi smo obiteljski klub. Mi nemamo izraženu navijačku skupinu nego na naše utakmice dolaze obitelji s djecom i sigurno nikome nije lagodno gledati ovakve prizore. Zbog toga mislim da tome nije mjesto ovdje. Nije materijalna šteta velika. Ovih 30 stolica će se promijeniti, ali sam čin i poruka koja se šalje kulturnim i uljudnim gledateljima nije dobra - rekao je Bosilj za HRT.

Prema policijskim podacima, utakmicu je pratilo nešto više od pet tisuća gledatelja, među kojima je bilo oko 400 gostujućih navijača. Za osiguranje susreta angažirano je oko 350 policajaca i 150 zaštitara.

Bosilj smatra da incident ponovno otvara pitanje učinkovitosti postojećih sigurnosnih mjera.

- Dajte mi recite je li normalno da se na utakmici prvoga kola, u utakmici u kojoj ne bi trebalo biti nikakvog visokog rizika, angažira 350 policajaca, 150 zaštitara i dogodi se ovo jer se to ne može spriječiti. Danas su sve baklje koje se unose vrlo male i oni ih sakrivaju u dijelove tijela i ulaze unutra. Ono što je najžalosnije jest da HNS i MUP moraju mijenjati zakone, jer tko će platiti štetu? Organizator? Oni su napravili sve što su mogli i sve dok HNS ne izmijeni neke stvari i MUP ne postroži mjere ovakve će se stvari događati - rekao je gradonačelnik Varaždina.

Zaključio je kako želi da varaždinski stadion ostane mjesto na koje roditelji bez straha mogu dolaziti s djecom.

- Poručujem da ovakve stvari ne bismo trebali imati na našim stadionima i da je ono kako navija Varaždin, što neki zovu kazališnom publikom, onako kako se to radi. Nama dolaze obitelji s djecom i ako će se ovo nastaviti događati na stadionu, puno njih će razmisliti hoće li djecu više voditi na stadion.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila tko je odgovoran za paljenje sjedalica i nastalu štetu.