Torcida u Koprivnici skandirala 'Za dom spremni', Hajduku stiže nova kazna. Evo kolika će biti

Hajduk je u 12. kolu HNL-a gostovao kod Slaven Belupa u Koprivnici. Na Kušek Apaš stigla je i splitska navijačka skupina Torcida koja je glasno bodrila svoje igrače.

Ipak, nije moglo bez incidenata. Igrala se 38. minuta kada je Torcida pokrenula glasno skandiranje "za dom spremni" u Koprivnici.

Jedan dio je vikao "za dom", drugi uvraćao "spremni" i splitska navijačka skupina nastavila je praksu skandiranja pokliča zbog kojeg je svojem klubu stvorila mnogo problema.

Hajduk, već tradicionalno, plaća kazne nakon svakog kola u kojem je Torcida koristila ustaški poklič kao dio navijačkog repertoara.

Za očekivati je da će disciplinska komisija HNS-a i ovoga puta Hajduku izreći novčanu kaznu u visini nekoliko tisuća eura zbog postupaka svojih navijača.

Praksa je novčano kazniti rasizam i druge oblike diskriminacije po članku 87. Disciplinskog pravilnika, a često taj iznos varira između dvije i četiri tisuće eura.