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TORCIDA U ŽILINI Poluopsadno stanje! Dočekali ih helikopter, vodeni top, konjica, interventna

Piše Josip Tolić,
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TORCIDA U ŽILINI Poluopsadno stanje! Dočekali ih helikopter, vodeni top, konjica, interventna
Foto: Polícia SR - Žilinský kraj
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Torcida stigla u Žilinu pod jakom policijskom pratnjom, a Slovaci ne žele ponoviti kaos iz 2009. Hajduk čuva 2-0 i lovi Europu

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Nekoliko stotina navijača Hajduka stiglo je u Žilinu, gradić na sjeveru Slovačke, gdje će "bili" od 20.30 (Hajduk Digital TV) pokušati obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice iz Splita i plasirati se u drugo pretkolo Europske lige. Poučena neugodnim iskustvom iz 2009., slovačka policija ovaj put ništa ne prepušta slučaju.

POGLEDAJTE GALERIJU: Neredi u Žilini 2009.

Žilina: Hajdukovci pretreseni u akcijskoj sceni Slovaka Žilina: Hajdukovci pretreseni u akcijskoj sceni Slovaka Žilina: Hajdukovci pretreseni u akcijskoj sceni Slovaka
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Foto: Ozren Marsic/PIXSELL

Hajdukovi navijači tad nisu smjeli ući na stadion zbog Uefine kazne, ali su to svejedno pokušali i došlo je do velikog obračuna iz kojega su deblji kraj izvukli premlaćeni torcidaši. Ovaj put zato Slovaci u velikom broju osiguravaju hrvatske navijače koji su stigli u organiziranom konvoju kombijima, prepratila ih je interventna policija s psima, spreman je i vodeni top, kao i pripadnici konjice i helikopter.

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Torcida u Slovačkoj VIDEO
Torcida u Slovačkoj | Video: Facebook

U centru grada također je mirno, ali i uz jako osiguranje policije.

A ovako je izgledao put Hajdukove momčadi do stadiona.

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