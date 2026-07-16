TORCIDA U ŽILINI Poluopsadno stanje! Dočekali ih helikopter, vodeni top, konjica, interventna

Nekoliko stotina navijača Hajduka stiglo je u Žilinu, gradić na sjeveru Slovačke, gdje će "bili" od 20.30 (Hajduk Digital TV) pokušati obraniti prednost od 2-0 iz prve utakmice iz Splita i plasirati se u drugo pretkolo Europske lige. Poučena neugodnim iskustvom iz 2009., slovačka policija ovaj put ništa ne prepušta slučaju.

POGLEDAJTE GALERIJU: Neredi u Žilini 2009.

Hajdukovi navijači tad nisu smjeli ući na stadion zbog Uefine kazne, ali su to svejedno pokušali i došlo je do velikog obračuna iz kojega su deblji kraj izvukli premlaćeni torcidaši. Ovaj put zato Slovaci u velikom broju osiguravaju hrvatske navijače koji su stigli u organiziranom konvoju kombijima, prepratila ih je interventna policija s psima, spreman je i vodeni top, kao i pripadnici konjice i helikopter.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Torcida u Slovačkoj | Video: Facebook

U centru grada također je mirno, ali i uz jako osiguranje policije.

A ovako je izgledao put Hajdukove momčadi do stadiona.