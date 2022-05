Torcida: Želimo sankcije za Dinamo i policiju; Hajduk: Od svih očekujemo odgovore

Iz Hajduka je stigla reakcija na makljažu na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u subotu navečer nakon utakmice Dinama i Hajduka. Zagrebačka policija objavila je kako je više od 1000 torcidaša namjerno stalo na autocesti i zaustavilo promet, a potom su napali policajce bocama, palicama i aparatima za gašenje požara. Policija je zapucala, dvoje navijača je propucano, izvan su životne opasnosti.

- HNK Hajduk osuđuje svako nasilje. Nakon nemilih sinoćnjih događanja i scena u kojima je u sukobu navijača i policije stradalo više osoba, pozivamo sve dionike hrvatskog nogometa na razum, dostojanstvo i mir.

Žao nam je što smo jučer ostali uskraćeni za energiju i potporu koju nam naši navijači pružaju tijekom cijele sezone, ali razumijemo da je to kulminacija svih diskriminirajućih odluka koje već godinama idu na štetu naših navijača na gostujućim utakmicama. Smatramo da se jasno moraju detektirati stvarni problemi i uzroci koji su doveli do neželjenih posljedica, a umalo i do tragičnog ishoda. Hajduk je spreman pomoći svim društvenim akterima koji žele stvarno rješenje ovog problema.

Poljud će u četvrtak biti velika sportska pozornica i mjesto završnog okupljanja uzbudljive sezone, finala Hrvatskog nogometnog kupa. Pozivamo sve da nam se pridruže u Splitu te da svi zajedno uživamo u spektaklu i emocijama koje samo Hajduk i Poljud mogu izazvati. Od ovog trenutka u potpunosti se fokusiramo na pripremu finala, a od svih dionika nemilih događaja, kao i cjelokupna hrvatska javnost, očekujemo odgovore - stoji u priopćenju.

Oglasila se i Hajdukova navijačka skupina Torcida na Facebooku. Njihovo priopćenje također prenosimo u cijelosti.

- Klub navijača Hajduka 'Torcida Split' od institucija hrvatske države zahtijeva da pomno istraže i sankcioniraju cijeli niz nezakonitih, nehumanih i netaktičnih postupaka vodstva Građanskog nogometnog kluba Dinamo i pripadnika hrvatske policije, koji su doveli do incidenta u kojemu je - po prvi put u povijesti - više građana ozlijeđeno hicima iz vatrenog oružja. Upozoravamo da se u ovom slučaju radi o eskalaciji višegodišnjeg nasilja i torture kojima su navijači izloženi dugi niz godina, vrlo često zahvaljujući sprezi korumpiranih pripadnika ili suradnika osuđene zločinačke organizacije u nogometu i njima bliskih kadrova iz policijskih struktura, kao i osoba iz ovog sustava koje im barem nesvjesno asistiraju.

Klub navijača Hajduka 'Torcida Split' ovom prilikom podsjeća da je:

- hrvatska policija dužna osiguravati nogometne utakmice, a ne 'asistirati njihovim organizatorima' u provođenju nezakonitih, samovoljnih i apsurdnih ograničenja prilikom ulaska navijača na stadion

- hrvatska policija dužna nadgledati provođenje zakona koji, između ostalog, organizatorima utakmica propisuje obavezu da osiguraju normalan dolazak navijača na stadion na vrijeme

- hrvatska policija dužna osigurati slobodu kretanja i slobodu izražavanja mišljenja hrvatskih građana, kao i njihovog dostojanstva, a ne zatirati ih vlastitim postupcima. Hrana i voda te obavljanje osnovnih fizioloških potreba su minimum i bazične ljudske potrebe, osim ako hrvatska policija ne smatra da navijači iz nekog razloga nemaju prava ni na to.

- hrvatska policija dužna štititi građane Hrvatske, a ne pucati u njih, mlatiti sve što pokazuje znakove života, neselektivno maltretirati suzavcem, cipelariti vezane ljude i pendrecima uništavati njihova vozila. Dužna je i plaćena ponašati se po zakonu, a ne poput bande.

Umjesto toga zajedničkim djelovanjem Policijske uprave zagrebačke i uprave Dinama jučer smo spriječeni u dolasku na utakmicu. Apsurdno je uopće komentirati zahtjeve uprave Dinama oko unosa transparenata na južnu tribinu maksimirskog stadiona, ali zbog javnosti ćemo iznijeti samo neke od njihovih bisera. Primjerice, uprava Dinama je tražila da svi transparenti čije su dimenzije veće od 100x200 cm, osim što su morali biti prijavljeni 48 sati prije odigravanja utakmice, morali su biti uneseni na stadion prije nego što se on službeno otvori i morali su biti postavljeni na tribini (gdje bi ih valjda maksimirski redari trebali čuvati, dok mi ne uđemo na stadion, tamo negdje krajem prvog poluvremena).

Nadalje, iako PU zagrebačka pere ruke od odgovornosti u ovom slučaju, vrijeme dolaska na stadion Maksimir isključivo ovisi o procjeni i postupanju policije koja osigurava trasu kojom se gostujući navijači prevoze do stadiona te ona odlučuje kada će ta kolona navijača krenuti pod policijskom pratnjom s naplatnih kućica na Lučkom. Ne ovisi o Torcidi kada će doći na gostujuću tribini maksimirskog stadiona, već o policiji. Svojim postupanjem PU zagrebačka je samo dala razlog upravi Dinama da ima opravdanje zašto nam zabranjuje unos transparenata i drugih navijačkih rekvizita na stadion, postupajući u ovom slučaju kao produžena ruka uprave Dinama, a s obzirom da je uprava Dinama kontrolirana iz Međugorja, jasno je u kojem ritmu pleše PU zagrebačka.

Uostalom, jednak scenarij vidjeli smo godinama ranije, kada je isti klub kreirao nezakonite i potpuno neosnovane 'crne liste' navijača kojima je priječio pristup stadionu, u čemu su im također asistirali policajci na službenom i neslužbenom platnom spisku Zdravka Mamića.

Nakon odbijanja ulaska na stadion u njihovom ritmu i po njihovim pravilima, svaki ulaz na benzinsku stanicu na autoputu je bio zapriječen od strane policije. Nitko iz policije nije smatrao potrebnim dati informaciju kada će nam dopustiti da stanemo na neku benzinsku crpku ili odmorište. Iako je cijeli dan po priznanju same policije protekao korektno i bez incidenata, umjesto razgovora s navijačima policija je izabrala zabrane, a vodu, hranu i piće za njih više od tisuću i pol predvidjela po dolasku u Split, valjda. Kao da nije dovoljno da su ih prethodno dulje od pet sati držali gladnima, žednima i bez osnovnih ljudskih i higijenskih uvjeta.

Na opravdani revolt reagirali su nasiljem i upotrebom vatrenog oružja, i to na način o kojem su se nadležne institucije dužne oglasiti.

Nasumično pucanje i ispaljivanje više desetaka metaka u masu, u hrvatske građane kojima su prethodno uskratili osnovna ljudska prava i dostojanstvo, dosad je nezabilježen primjer zloupotrebe policijskog sustava i vrhunac represije kojoj su navijači Hajduka podvrgnuti već godinama. Dosad smo naivno vjerovali da nas barem ne žele i fizički likvidirati. Neuvjerljiva i bizarna objašnjenja o navijačima koji su iz čista mira izvršili desant na benzinsku crpku i mecima koji su se, eto, 'odbijali o pod' valjda dovoljno govore sama za sebe. Treba tek iznova preslušati izmotavanja i bijedne pokušaje kamufliranja na danas održanoj policijskoj konferenciji za novinare.

I čuti notornu laž čak i kada se radi o osnovnim, lako provjerljivim podacima. Nitko od ustrijeljenih građana nije ranjen na famoznoj benzinskoj crpku, nego među kolonom auta zaustavljenih na autocesti.

Treba kazati da se ni nakon smirivanja situacije tretman navijača nimalo nije promijenio, dapače: s dolaskom policijskog pojačanja započinje neselektivno i nasumično udaranje navijača i svih građana koji su se zatekli u blizini, njihovo izvlačenje iz vozila na kišu i bacanje na pod, cipelarenje zavezanih ljudi, bezrazložno uništavanje vozila, teror suzavcem i masovna, neosnovana privođenja. Deseci posve nedužnih građana ozlijeđeni u ovoj bahatoj demonstraciji sile, puno je slomljenih ruku, nogu i glava, a malo tko se usudio čak i prijaviti ranjavanje. Kome, uostalom? I što bi dobio osim privođenja i prijave, možda obećanje da će im policija oprostiti zato što ih je tukla?

O svemu tome ne postoje službeni izvještaji, snimke niti svjedoci, niti smo čuli objašnjenje policijskih šefova, niti - poučeni dosadašnjim iskustvima - očekujemo istraživanje i sankcioniranje odgovornih za grubo prekoračenje ovlasti policijskih službenika. No Klub navijača Hajduka 'Torcida Split' nikada se neće pomiriti s pokušajem ograničavanja ljudskih prava svojih pripadnika, navijača Hajduka i svih građana Hrvatske.

Svaki udarac nas jača! - napisali su iz Torcide Split na Facebooku.

