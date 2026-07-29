Torcidi preskupe ulaznice u Varaždinu: ' Slijedi bojkot, navijat ćemo ispred stadiona!'

U ponedjeljak je počela online prodaja ulaznica za prvu prvenstvenu utakmicu Nogometnog kluba Varaždin ove sezone koja je na rasporedu u nedjelju, 2. kolovoza u 18:30 sati protiv Hajduka.

Cijene ulaznica za Zapad Lijevo, Zapad Desno, Istok i Jug iznosi 18 eura, a Zapad Sredina (Loža A) stoji 25 eura.

Nad cijenama je zgrožen Klub navijača Hajduka - Torcida Split koji je službeno proglasio bojkot kupnje ulaznica za sve tribine za predstojeću utakmicu. NK Varaždin nazivaju umjetnom političkom prćijom.

- Gospodo foteljaši, salonski paraziti i policijsko - menadžerska bagro u vrhu NK Varaždin, na temelju čega vi formirate ovoliko visoke cijene ulaznica? Sanitarni čvorovi na vašoj tribini Jug su sramota i higijenska katastrofa, koja ne zadovoljava ni uvjete za držanje stoke, a kamoli ljudi. Okružili ste navijače žicom i kavezima pod krinkom nepostojećih nereda koje potencirate upravo vi, maltretiranjem ljudi i male djece na ulazima. Nemate ni navijače, ni identitet, ni povijest pa kad vam jednom u polusezoni u goste stigne nogometna institucija zvana Hajduk, pokušavate pljačkaškim cijenama ulaznica, proglasima raznih zabrana i brutalnom represijom zaustaviti našu navijačku dominaciju - ističu iz KNH Torcida Split.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Zbog svega navedenog, pozivamo sve navijače Hajduka na potpuni bojkot kupnje ulaznica. Okupit ćemo se ispred stadiona i navijati, gdje ćemo ionako s ceste biti glasniji od domaće kazališne publike. Svi u Varaždin!!! - zaključuju.