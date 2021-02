Hajduk je odbio prvu ponudu Torina za hrvatskog U-21 reprezentativca Marija Vuškovića (19), riječ je bila o opciji plaćene posudbe uz otkup ugovora na ljeto, no Torino je i dalje u igri, a prijelazni rok završava u 20:00 sati.

Do nedjelje navečer postojala je opcija transfera Vuškovića u Benevento ili Torino, no Hajduk nije bio zadovoljan ponudom i odlučio je do daljenjega zadržati mladog stopera. No danas je novi dan...

Situacija s pandemijom korona virusa utjecala je na sve transfere, čeka se da veći i bogatiji klubovi počnu kupovati, a onda će se novac prelijevati do manjih.

Tako vijesti iz Italije kažu da je Liverpool zainteresiran za kupnju stopera, a čuli smo da je u igri bio i naš Duje Ćaleta-Car. Osim njega, na meti Jürgena Kloppa su i stoperi Schalkea Ozan Kabak, Arsenalov Shkodran Mustafi i Torinov Brazilac Bremer.

Ako se na koncu Klopp odluči za Bremera, to će Torinu otvoriti mogućnost da Hajduku ponudi otkup Vuškovića odmah, no pitanje je hoće li Hajduk privatiti i tu ponudu, navodno tešku 2,5 milijuna eura, uz određene bonuse i postotak od idućeg transfera.

Nije tajna da je bijela blagajna prazna i da su, unatoč najavi predsjednika Lukše Jakobušića kako će pokušati zatvoriti budžet bez prodaje Vuškovića, razgovarali oko transfera u Italiju. Ta opcija i dalje je na stolu i pitanje je hoće li je Hajduk prihvatiti.

Torino je ove sezone u jako slaboj formi, bori se za ostanak i osvojio je 15 bodova u 20 utakmica, što mu je dovoljno za 17. mjesto, a Benevento ima 22 boda i trenutačno je 12. U Torinu je od prošlog ljeta, podsjetimo, bivši dinamovac Amer Gojak (23). Službeno na posudbi vrijednoj milijun eura uz obvezu otkupa ugovora vrijednog četiri i pol milijuna eura.