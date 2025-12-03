Uz minimalna poboljšanja imat ćemo vrijeme u rangu svjetskih reprezentacija te ozbiljno konkuriramo da na SP-u 2027. godine izborimo Los Angeles, kaže Pero Kuterovac, izbornik plivačke reprezentacije
BRONČANA ŠTAFETA PLUS+
Torpeda iz Hrvatske: 'Ovo je najbrža generacija sprintera ikad! Možemo i na OI 2028.'
Čitanje članka: 3 min
Dok su dečki u Poljskoj ponosno bili na pobjedničkom postolju, s brončanom medaljom oko vrata, u Zagrebu je jedan čovjek bio još ponosniji...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku