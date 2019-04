Tottenham je izgubljen! Ajax je superioran, De Beek neumoran

HAJDUK

Zanimljivost koja veže ove dvije momčadi je ta što su obje pobijeđivale splitski Hajduk na putu do posljednjeg europskog naslova.

Ajax je posljednji put Ligu prvaka osvojio 1995. godine, a na putu do klempavog trofeja su u četvrtfinalu pobijedili Hajduk. U prvoj utakmici na Poljudu bilo je 0-0, dok su Nizozemci u drugoj utakmici dobili 3-0 na svojoj Amsterdam areni. U finalu su pobijedili Milan.

Tottenham je posljednji europski naslov osvojio 1984. kada su pobijedili Anderlecht u finalu Kupa Uefa. No ono što je zanimljivo je to što su i Spursi na putu do naslova morali pobijediti Hajduk. U prvoj utakmici Splićani su na Poljudu pobijedili 2-1, a u uzvratu su pijetlovi stigli do pobjede od 1-0 koja ih je odvela dalje.