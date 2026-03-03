Obavijesti

POSLALI PISMO

Tottenham i Tudor na nogama! Tražili obrazloženja od sudaca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Ian Walton/REUTERS

Tottenhamov trener Igor Tudor bijesan na suce! Traže objašnjenja spornih odluka nakon poraza. Spursi tvrde da su oštećeni, a Tudor kaže da suci ne razumiju nogomet

Engleski premierligaš Tottenham, kojeg vodi hrvatski stručnjak Igor Tudor, uputio je Profesionalnoj sudačkoj organizaciji engleskog nogometa (PGMOL) pismo u kojem se izražava zabrinutost zbog spornih sudačkih odluka u tekućoj sezoni. U svom pismu PGMOL-u i njenom šefu Howardu Webbu, Spursi traže objašnjenje pojedinih odluka navodeći kako su bili oštećeni u više situacija tijekom sezone.

Premier League - Fulham v Tottenham Hotspur
Foto: Ian Walton/REUTERS

Izvori su za BBC Sport rekli da je prepiska prvenstveno usmjerena na ono što klub smatra nedosljednim odlukama koje su dovele do priznavanja ili poništavanja golova kao rezultat kontakta unutar kaznenog prostora.

U pismu su navedeni primjeri u kojima su Spursi navodno oštećeni. Nakon posljednjeg poraza od Fulhama, Tudor se ljutio na suđenje.

"Bio je to sudac koji ne razumije nogomet. On ne razumije nogomet, osjećaj što je krivo, a što ispravno," kazao je hrvatski stručnjak.

Tottenham se trenutačno nalazi na 16. mjestu sa 29 bodova, četiri više od zone ispadanja.

OSTALO

