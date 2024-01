Tottenham iznenadio: Vušković odlazi u deseti klub poljske lige

Talentirani mladi hrvatski reprezentativac Luka Vušković (16) odlazi u poljskog prvoligaša Radomiak Radom, javlja novinar The Athletica David Ornstein. Radi se o posudbi do kraja sezone gdje bi trebao dobiti konstantnu minutažu u seniorskom nogometu. No za najskupljeg stopera u povijesti nogometa među tinejdžerima poprilično iznenađujuć izbor Tottenhama i Vuškovića.

Vušković je jesenas dogovorio najveći izlazni transfer u povijesti Hajduka, potpisao je za Tottenham za 11 milijuna eura, ali neće imati pravo nastupa za engleski klub dok ne napuni 18 godina krajem veljače 2025. Do kraja prošle godine igrao je za juniore Hajduka i trenirao s prvom momčadi, ali nije išao na pripreme u Istru jer je čekao dogovor oko novog kluba.

Radomiak Radom trebala bi tako biti prva inozemna stepenica u karijeri mladog stopera, a prije punoljetnosti iduće bi se sezone trebao okušati u nekoj drugoj jačoj ligi, piše Athletic.

- Prije svega želim zahvaliti Hajduku što mi je omogućio ovo, trenerima koji su doprinijeli mom razvoju, ljudima iz Akademije, svim zaposlenicima kluba. Proteklih mjeseci bio sam svjestan interesa velikih klubova iz inozemstva te sam nastojao ostati na zemlji, trenirati i pripremati se za nove izazove - rekao je Vušković nakon potpisa za Tottenham za službene stranice Hajduka i dodao:

- Velika je čast vidjeti da je jedan klub poput Tottenhama pokazao takvu želju i uložio toliko truda kako bi doveo igrača mojih godina. To me čini ponosnim, a svakako je i motiv da još jače radim na svom razvoju i daljnjem napretku kako bi što spremniji dočekao trenutak kada ću zaigrati za njihovu prvu momčad.

Jednako daleko od Europe i ispadanja

Ugovor s Londončanima vrijedi mu do 2030., odnosno do 23. rođendana. Radi se o najmlađem debitantu (16 godina i dva dana) i strijelcu u HNL-u (16 godina i pet dana), a za seniore "bilih" prošle sezone odigrao je 11 utakmica pa se ozlijedio. Bio je i član momčadi koja je osvojila srebro u juniorskoj Ligi prvaka.

Radomiak Radom deseti je klub poljske Ekstraklase, 17 bodova iza vodećeg Slaska, s kojim je Hajduk igrao na zimskim pripremama, i šest bodova iznad zone ispadanja. Sedam je bodova, pak, udaljen od pozicije koja donosi Europu.