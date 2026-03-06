Tottenham je u najvećoj krizi od 1935.! Tudor se uhvatio vrućeg krumpira, ostanak opasno visi

Tottenham, donedavno član engleske "velike šestorke", proživljava jednu od najtežih sezona u modernoj povijesti kluba. Nakon bolnog domaćeg poraza 3-1 od Crystal Palacea, londonski klub našao se na rubu ispadanja iz Premier lige, a kriza koja traje mjesecima dobila je novu dimenziju otkako je momčad preuzeo Igor Tudor.

Problemi u klubu počeli su i prije dolaska hrvatskog trenera. Uprava je ekspresno smijenila Angea Postecogloua, iako je samo nekoliko mjeseci ranije osvojio prvi trofej za klub nakon 17 godina. Na njegovo mjesto stigao je Thomas Frank, ali ni danski stručnjak nije uspio stabilizirati momčad. Naprotiv, rezultati su postajali sve lošiji, pa je sredinom veljače klupu preuzeo Tudor. Hrvatski trener zasad nema razloga za zadovoljstvo: u tri utakmice ima tri poraza uz gol-razliku 3-9, a negativan niz koji traje već 11 prvenstvenih susreta dodatno produbljuje krizu.

Tottenham je tako postao jedina momčad Premier lige koja u 2026. godini još nije ostvarila pobjedu. Niz od 11 prvenstvenih utakmica bez slavlja najduži je u klupskoj povijesti još od 1935., kada su Spursi prošli kroz seriju od 15 utakmica bez pobjede. Devet kola prije kraja nalaze se tek bod iznad zone ispadanja i prvi put nakon desetljeća ozbiljno riskiraju gubitak premierligaškog statusa.

Posebno zabrinjava pogled na tablicu koja uzima u obzir samo rezultate iz drugog dijela sezone, odnosno od početka 2026. godine. Tottenham se nalazi na samom dnu s tek tri osvojena boda iz deset utakmica, bez ijedne pobjede i uz gol-razliku -11. Takav prizor izazvao je nevjericu među navijačima jer klub koji je i dalje aktivan u Ligi prvaka istodobno izgleda kao najslabija momčad engleskog prvenstva u posljednjim mjesecima.

Usporedbe dodatno naglašavaju dubinu krize. Burnley, koji mnogi smatraju kadrovski najslabijom momčadi lige, u posljednjih je deset utakmica osvojio sedam bodova. Leeds je skupio 10, dok Wolverhampton, koji se već oko Božića gotovo oprostio od prvoligaškog statusa, u istom razdoblju ima 12 bodova.

Potpuni raspad sustava u sjevernom Londonu

Strmoglavi pad Spursa nije slučajan, nego posljedica višemjesečnog kaosa u klubu. Nakon što je dugogodišnji predsjednik Daniel Levy u rujnu prošle godine podnio ostavku, uslijedila je administrativna i sportska nestabilnost. Tottenham je u jednoj sezoni promijenio čak tri trenera, a promjene na klupi nisu donijele nikakav pomak. Velik udarac momčadi bio je i odlazak dugogodišnjeg lidera Son Heung-mina, koji je prošlog ljeta karijeru nastavio u Los Angeles FC-u. Prazninu nisu uspjela popuniti ni skupa pojačanja poput Dominica Solankea i Randala Kolo Muanija, dok je atmosfera u svlačionici očito narušena.

Posljednji poraz od Palacea zorno je pokazao u kakvom se stanju momčad nalazi. Tottenham je pred svojim navijačima poveo u 34. minuti pogotkom Solankea, ali je već tri minute kasnije ostao s igračem manje. Kapetan i stoper Micky van de Ven srušio je Ismailu Sarra kao posljednji igrač obrane i zaradio izravni crveni karton. Sarr je potom iz jedanaesterca izjednačio, a potpuni preokret dogodio se u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Jørgen Strand Larsen zabio je u prvoj minuti nadoknade, dok je Sarr u sedmoj minuti dodatka postavio konačnih 1-3.

Bizarni paradoks i gnjev navijača

Ono što cijelu situaciju čini još bizarnijom jest činjenica da je Tottenham i dalje u osmini finala Lige prvaka, gdje ih sljedeći tjedan čeka dvoboj s Atletico Madridom. Teoretski, Spursi bi mogli osvojiti najprestižnije europsko klupsko natjecanje i istodobno ispasti iz Premier lige, scenarij koji je među navijačima postao predmet crnog humora. Na tribinama, međutim, raspoloženje nije nimalo šaljivo. Tijekom poraza od Palacea tisuće navijača napustile su stadion već na poluvremenu, dok su oni koji su ostali posljednji zvižduk suca dočekali uz glasne zvižduke i negodovanje.

Frustracije su se prelile i na teren. U 73. minuti Pedro Porro burno je reagirao nakon što ga je Tudor odlučio zamijeniti Xavijem Simonsom. Španjolski reprezentativac, koji je nakon isključenja Van de Vena preuzeo kapetansku vrpcu, prolazio je pokraj trenera vidno ljutit i glasno mu prigovarao. Kada je sjeo na klupu, udario je nogom praznu stolicu i razbio napitak o pod, čime je dodatno simbolizirao nervozu koja vlada u momčadi.

Težak raspored do kraja sezone

Tudoru posao dodatno otežava raspored. Do kraja prvenstva Spursi će odigrati još devet utakmica. Tri će biti protiv izravnih konkurenata u borbi za ostanak - Nottingham Foresta, Wolverhamptona i Leedsa. Isto toliko susreta donosi okršaje s momčadima koje jure mjesta u Ligi prvaka, poput Liverpoola, Aston Ville i Chelseaja. Preostala tri dvoboja igraju protiv momčadi koje se ne bore ni za vrh ni za opstanak, pa upravo u tim utakmicama Tottenham mora tražiti bodove koji bi mogli odlučiti njihovu sudbinu.

Za klub koji je godinama bio stalni član gornjeg doma engleskog nogometa i redoviti sudionik europskih natjecanja, devet preostalih kola moglo bi postati borba za goli opstanak. A za Tudora to će biti možda i najteži izazov trenerske karijere.